Šestatřicetiletý fotbalista patří ke stěžejním hráčům, oporám mužstva, což potvrdil i v sobotním zápase ve Slavkově, kde přesnou hlavičkou zblízka dokonal obrat a připsal si vítěznou branku.

Zborovice zdolaly houževnatého soupeře z Uherskohradišťska 4:1 a dvě kola před koncem mají jistý postup do vyšší krajské třídy.

„Určitě nám všem spadl kámen ze srdce. Nechtěli jsme to nechávat na poslední dva zápasy, kdy máme těžké soupeře. Hrajeme doma s Ořechovem a ve Zdounkách, takže jsme rádi, že jsme to zvládli už tady ve Slavkově a do zbývajících duelů můžeme jít uvolněně,“ prohlásil.

Pilana na jaře ještě neprohrála a svoji úžasnou sérii protáhla o další týden. Byť v prvním poločase nijak neexcelovala, nakonec těžkou šichtu zvládla s grácií, po závěrečném hvizdu sudího Dostálka jim pršelo štěstí.

„Nástup jsme měli dobrý, ale pak jsme zbytečně znervózněli a spíše se soustředili na rozhodčího než na sebe. Po vyrovnávací brance jsme vzali otěže zápasu do vlastních rukou a druhá půle už byl jednoznačná,“ míní.

Favorita nakopla informace o výsledku druhého Ořechova, který v souběžně hraném duelu prohrával o poločase se Starým Městem 0:3.

Ztráta nejbližšího pronásledovatele zbavila Zborovice tlaku. „Je pravda, že jsme to věděli. Kvůli našim skvělým fanouškům, kteří nás celou sezonu podporují, jsme to ale chtěli dotáhnout do vítězného konce. Jsem rád, že to vyšlo,“ usmíval se.

Pilana zlomila odpor bojovného protivníka třemi rohovými kopy, po kterých kromě Gröpla skórovali ještě Jičínský a kapitán Štěpánek.

„Je fakt, že v posledních zápasech jsme moc gólů ze standardek nedali. Je dobře, že v rozhodujícím zápase jsme si jimi dokázali pomoct,“ radoval se zkušený středopolař, který na trávníku křepčil se šampaňským. Oslavy díky své aparatuře režíroval i po návratu do Zborovic. „Cesta domů bude hodně veselá, určitě si to všichni užijeme,“ uvedl.

Gröpl patří mezi zborovické rodáky a odchovance. V kariéře to dotáhl snad ze všech nejdál. V Kroměříži si zahrál třetí ligu, má starty v divizi i v krajském přeboru. „Každá štace měla něco do sebe,“ říká. „ Ve Spytihněvi jsme měli skvělé výsledky i super partu. Teď se nám to sešlo ve Zborovicích, kde je taky výborný kolektiv. Snad budeme hrát v I. A třídě důstojnou roli,“ přeje si.

Že by Pilana byla ve vyšší soutěže jenom do počtu, nepředpokládá. „Věřím, že s tímto mančaftem můžeme hrát klidný střed tabulky,“ je přesvědčený.