Deník proto zpracoval souhrn, jak aktuálně vypadá situace v zásadních otázkách postupu, respektive sestupu regionálních fotbalových klubů v soutěžích od MSFL až po okresní přebory. Stejně jako, kolik a které týmy jsou v ohrožení…

MSFL

Zde je situace nejčitelnější. Již několik kol před koncem si první místo a postu do II. ligy zajistila rezerva Sigmy Olomouc. V zákulisí se také hovoří o možném postupu druhého celku (aktuálně Kroměříž) v případě, že první čtyři celky ČFL možnost postupu odmítnout. „Pak by dle pravidel a řádů dostaly postupně nabídku možnosti startu v příštím ročníku II. ligy právě celky z naší MSFL na druhém až čtvrtém místě,“ potvrdil sekretář řídící komise pro Moravu Radek Šindelář.

Protože z II. ligy nesestoupil žádný moravský tým (ústí nad Labem a Viktoria Žižkov), z MSFL budou sestupovat jen dva celky – již na podzim odhlášený Dolní Benešov a 17. tým Jihlava B.

DIVIZE

Ze dvou moravských skupin jsou již jasní vítězové a postupující – ze skupiny D Hodonín a skupiny E Hranice. Ve skupině F má nyní nejblíže prvenství Frýdlant n. O., který má aktuálně náskok šesti bodů na dvojici Bohumín a Polanku a k potvrzení úspěchu mu stačí získat v posledních dvou kolech bod.

Výrazně zamotanější je situace v boji o záchranu. „Ze všech divizí sestoupí dohromady čtyři celky, nejhorší z každé skupiny a předposlední tým s nejmenším počtem bodů,“ upřesnil sekretář Radek Šindelář.

Nic nebylo domluvené! Divizní derby rozhodl v závěru Konečník. Holešov pláče

Ve skupině D to bude jistě jen poslední Polná (10 bodů), ostatní celky mají jistotu záchrany. Ve skupině E budou do posledního kola, minuty bojovat 14. Strání (14) a 13. Holešov (14), kde při shodě bodů hovoří lepší bilance vzájemných zápasů pro Holešov. Nejhorší výchozí pozici mají poslední dva celky skupiny F, kde sestupový konec téměř jistě nemine 14. Heřmanice (8), naopak 13. Dětmarovice (12) mají ještě naději se zachránit z předposledního místa. Musí však získat více bodů než předposlední celek skupiny E!

KRAJSKÝ PŘEBOR

Zde si již s předstihem čtyř kol zajistil prvenství Baťov. „Kluci si postup sami vybojovali, jsme připraveni přijmout postup,“ potvrdil trenér otrokovického týmu Petr Zapletal.

Po víkendu již po Velkých Karlovicích (9) má téměř jistý sestup také Valašská Polanka (22), která ztrácí šest bodů. „Ve všech krajských soutěžích bude záležet, zda z divize sestoupí jeden tým, nebo Strání i s Holešovem. V tomto případě by z přeboru sestupoval ještě třetí tým,“ potvrdil předseda Sportovně-technické komise Zlínského KFS Stanislav Travenec.

V tomto případě se o záchranu strachují Nevšová (28), Štítná n. Vl. (28), Nedašov (29), Bystřice p. H. (30) a Morkovice (32).

I. A TŘÍDA

Z této soutěže sestoupí minimálně 3 týmy (poslední ve skupině a předposlední s nejmenším počtem bodů), v případě pádu dvou celků z divize E pak 4.

SKUPINA A

Zde o postup bojují Hrachovec (54) a Francova Lhota (52). „Shodou okolností poslední kolo svede proti sobě přímé rivaly. Pokud se nerozhodne o tomto víkendu,“ poznamenal Travenec.

V případě sestupu jsou do záchranářských starostí namočeny Vlachovice (17), Valašské Příkazy (18) a Rožnov p. R. (19).

SKUPINA B

Zde si postup v předstihu dvou kol, o víkendu zajistily Osvětimany (62). „Zde ale mají menší problém v podobě nedostatečného počtu mládežnických celků. K účasti v krajském přeboru jsou potřeba tří týmů, nebo dvou a zaplacení třicetitisícové pokuty,“ poznamenal předseda STK Zlínského KFS.

I zde jsou v případě sestupu namočeny tři výběry - Fryšták (13), Zlechov (17), jistotu nemají ani Kunovice (22).

Podívejte se: Mladcová slaví postup! Výkon ve Slakově ale nebyl ideální

I. B TŘÍDA

Z této soutěže sestoupí minimálně 4 týmy (poslední ve skupině a předposlední s nejmenším počtem bodů). V případě pádu dvou celků z divize E pak 5(dva ze tří celků s nejmenším počtem bodů, koeficientem).

SKUPINA A

První místo a postup má v předstihu Prostřední Bečva (56), dvě kola před koncem měla náskok již 7 bodů.

Nejblíže sestupu je aktuálně poslední Krhová (22), v ohrožení ale jsou ještě i Prlov (26), Halenkov (27), Hovězí (27), Příluky (28) a Choryně (28).

SKUPINA B

Prvenství a postup si první červnový víkend zajistila Mladcová (51).

Poněvadž se v zimě odhlásila Admira Hulín, je prvním „jistým sestupujícím. V v ohrožení jsou ale i Slavkov p. H (14) a Ludkovice (17). „Pozor, poněvadž je v této skupině o jednoho účastníka méně, zápasy Admiry byly anulovány, budou se v této skupině body přepočítávat na koeficienty a použijí se pro porovnání s ostatními skupinami I. B třídy,“ upozornil šéf STK Travenec.

SKUPINA C

Zde slaví prvenství a možnost postupu Zborovice (67).

Naopak o záchranu se musí bát Uh. Ostroh (14), Jankovice (16) a i Vlčnov (17).

I se zlomeným prstem pomohl Přílukům k záchraně, touží se prosadit hlavně v MMA

Jaká je fotbalová matematika v postupech a sestupech?

„Kdo opravdu postoupí se rozhodne po sezoně a po uzavření přihlášek, což je 15. června. Losovací aktiv KFS se uskuteční v návaznosti na řídící komisi pro Moravu dne 29. června 2022,“ doplnil Stanislav Travenec.

„Pokud první tým odmítne, je následně postup mimo pořadí nabídnut celkům do čtvrtého místa v rámci celé výkonnostní soutěže - například v I. B třídě se nabízí možnost postupu prvním čtyřem celkům daných skupin. Pokud i tito to odmítnou, pak je to nabídnuto týmům, které ve vyšší soutěži oficiálně sestoupily, dle pořadí. Pokud ani tito neprojeví zájem, je postup dále nabízen dle pořadí celkům od páté příčky níže,“ dodal šéf STK Zlínského KFS.