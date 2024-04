OBRAZEM. V dešti a chladu Žeranovice přetlačily Hulín. Co na to trenéři?

Zdroj: Břenek Martin

Josef Pěnčík, předseda Spartaku Hulín: „Zápasu by určitě slušela remíza. První poločas byl zcela vyrovnaný, hra se odehrávala mezi šestnáctkami a ani jedno mužstvo si nevypracovalo žádnou brankovou příležitost, i když tempo bylo poměrně svižné. Druhý poločas začal ve stejném stylu, i když se rodily náznaky šancí na obou stranách. V 63. minutě utkání prakticky rozhodl zkušený Zakopal, který využil nedorozumění našeho brankáře se stoperem. My jsme pak otevřeli hru, čehož domácí využili ke vstřelení šťastné druhé branky z trestného kopu. My jsme sice brzy snížili, ale vyrovnat už jsme nestihli.“

Zdroj: Břenek Martin

Branky: 63. Zakopal, 81. Šuba – 84. Vyvlečka. Diváci: 111. Rozhodčí: Mucha. Žeranovice: Dokoupil – Sumec, Novotný (46. Menšík), Zámorský (67. Zimčík), Klimek (46. Machálek), Řihák, Hasala, Pospíšil, Zakopal (73. Cholasta), Košina, Šuba. Hulín: Hlobil – Pospíšilík, Barták, Zavadil, Jurášek (71. Vyvlečka), Pleva, Sedláček, Pastrnek, Vaculík (46. Matula), Bureš (46. Kubo), Zaoral.

Zdroj: Břenek Martin

Zdroj: Břenek Martin

Zdroj: Břenek Martin

POČENICE – PRAVČICE 3:3 (1:0)

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „Festival neproměněných šancí, takový byl v našem podání první poločas. Namísto zaslouženého vedení o 3-4 branky, jsme šli do kabin s hubeným, jednogólovým náskokem, který nám svou trefou zajistil Jiřík. O pauze jsme si řekli, že nesmíme v nasazení polevit a další góly časem přijdou. Nastal však přesný opak a hosté z Pravčic zcela otočili skóre. Zásluhou druhé branky ve formě hrajícího Jiříka a následně Ordoše, jsme sice dokázali srovnat stav, ale získaný bod pro nás pranic neřeší. Děkuji všem věrným fanouškům, kteří nás podporovali i v tomto doslova psím počasí.“

Vít Tkadlčík, trenér Pravčic: „V prvním poločase na nás domácí nastoupili a vytvořili si několik šancí, které neproměnili. Udeřili až před koncem poločasu. Druhou půli jsme začali velmi dobře, kde jsme dali vyrovnávací gól a následně dvěma slepenými brankami výsledek obrátili. V 80. minutě vstřelily Počenice snižující gól a v 90. minutě vyrovnávací. Potvrdilo se, že s Počenicemi nejsme schopni dovést utkání do vítězného konce.“

Branky: 40. a 80. Jiřík, 90. Ordoš – 53. a 64. Lukeš, 62. Tobolík. Diváci: 45. Rozhodčí: Kopřiva. Počenice: Rampas – Juřena (71. Novák), Novotný, Jiřík, Tesák (80. Zahradník), Štolfa, Vilím (71. Jiříček), Večerka, Ordoš, Niedermertl (71. Kunčar), Gazda. Pravčice: Bucha – Hrdlička (86. Zapletal), Karamon, Želizňák (80. Timan), Miklík, Kocman, Petřík, Janováč, Tobolík, Lukeš.

MORKOVICE B – SKAŠTICE B 9:0 (2:0)

Boris Kroutilík, trenér Morkovic: Výsledek se nerodil tak jednoznačně, jak vypadá, Zase jsme vstoupili do utkání vlažně a neproměňovali šance. Až tu mašinu nastartoval Oplt nekompromisní střelou k tyči a od té doby už jsme dominovali. Soupeře jsme nepustili do hry. Ve druhém poločase jsme přidali na 3:0, ale Skaštice měly tři vyložené šance, kterými mohly zápas zdramatizovat. To se jim nepovedlo a pak už to byla kanonáda. Skóre opět uzavřel Vymazal z trestného kopu.

Antonín Sova, trenér Skaštic B: „Je to ostudný výsledek, který je odrazem dění na hřišti. Domácí nás vůbec nešetřili. Víc k tomu nejde co říct.“

Branky: 49., 68. a 83. Holoubek, 30. Oplt, 41. Ospalík, 65. Šipoš, 71. Hrnčíř, 81. Rus, 89. Vymazal. Diváci: 102. Rozhodčí: Caletka. Morkovice: Šebestík – Soldán, Vymazal, Juřena, Skácel, Ospalík (46. Holoubek), Oplt (65. Rus), Šipoš, Žourek (62. Hrnčíř), Přikryl (62. Košárek), Zápařka (85. Vlček). Skaštice: Trampota – Číhal, Novák (72. Pitron), Bubla (46. Židlík), Ježák (72. Růžička), Zaoral, Rosecký (65. Látal), Zůvala, Škrabana (38. Samoryha), Sova, Holomek.

KVASICE B – NĚMČICE 0:5 (0:1)

Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „V prvním poločase hosté udeřili z rohového kopu. My se snažili hrát kombinačně, ale bohužel jsme hodně chybovali. Ve druhé půli jsme chtěli pokračovat v kombinacích a pokusit se vytvořit si nějaké šance, kterých bylo z naší strany velmi málo. Bohužel soupeř skvěle využil protiútoky a výhru si zaslouženě pohlídal.“

Michal Štěpánek, as. trenéra Němčic: „Ve 25. minutě jsme zahrávali rohový kop a Batoušek hlavou vsítil branku. Do druhé půlky jsme vstupovali s odhodláním výsledek potvrdit a vedení navýšit. Po rychlých brejcích hlavně z pravé strany v 51. a 58. minutě zakončoval Mršťák a za stavu 3:0 bylo rozhodnuto. V 64. minutě další centrovaný míč uklidil do branky Kříž a v 77. minutě po sólovém úniku upravil na konečných a zasloužených 5:0 Radim Darebníček. V 90. minutě zkolaboval domácí hráč, kterému všichni přejeme brzké uzdravení.“

Branky: 51. a 58. Mršťák, 25. Batoušek, 64. Kříž, 77. Rad. Darebníček. Diváci: 75. Rozhodčí: Hebnar. Kvasice B: Štěpaník – Ševela, Bartoník, Ambruz, Musil, Hora, Fagulec (60. Večeřa), Reiskup, Fišer (60. Oblouk), Koplík, Šupčík. Němčice: Vajda – Sklenář, Zlámal, Mršťák, Batoušek, Rad. Darebníček, Holý, Vymětal, Kříž, Císař (69. Šilinger), Rom. Darebníček.

SLAVKOV P. H. – BŘEST 1:2 (1:0)

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „První poločas z naší strany nebyl dobrý. Začali jsme hodně opatrně až bázlivě. Soupeř se lépe pohyboval a získával mnoho odražených míčů. Odměnou mu bylo zasloužené poločasové vedení. Postupem času iniciativa přešla na naše kopačky. Zlepšený pohyb, přesnější kombinace, větší počet náběhů a průnikových přihrávek změnil nejen ráz utkání, ale hlavně skóre. Martin Šálek si v 59. minutě na hraně malého vápna našel přesný centr Jaroslava Šálka a pohotově vyrovnal. V závěrečných minutách duelu přišli naše šťastné okamžiky. Domácí brankář Pavel Dolák chytal velmi dobře. Střelu Jaroslava Šálka zpoza šestnáctky ze 79. minuty ovšem ztlumit nedokázal a ta k překvapení všech skončila v síti. Mužem zápasu byl však brankář na druhé straně hřiště. Jan Kouřil vyřešil spoustu ošemetných situací a v poslední minutě fantastickým zákrokem zachránil našemu týmu výhru. Velké poděkování patří také našim fanouškům, kteří i přes velmi špatné počasí, přijeli ve velkém počtu kluky do Slavkova podpořit.“

Branky: 31. Ponížil - 59. M. Šálek, 79. J. Šálek. Diváci: 55. Rozhodčí: Kopřiva. Slavkov p. H.: P. Dolák – Pavlica, Darebníček, R. Dolák, Krajcar, Bouchalík, Čuba, Mrázek, Kopřiva, Gruna, Ponížil. Břest: Kouřil – M. Šálek, Horák, Liška, Bureš, J. Šálek, Trlica, Karamon, Daněk, Miklík, Máša.

RYMICE – ŽALKOVICE 4:1 (0:1)

Marek Oral, trenér Rymic: „V prvním poločase jsme často ohrožovali branku soupeře, nicméně gól se nám stále nedařilo vstřelit. Nutno také vyzdvihnout skvěle chytajícího brankáře Kubu v bráně Žalkovic. Místo vedení jsme ale vyrobili chybu, zbytečně faulovali a darovali soupeři penaltu. Od začátku druhé půle jsme se tlačili za vyrovnáním. Především skvěle hrající Paták s Dominikem Ševčíkem svým výkonem a snahou strhli ostatní spoluhráče a zaveleli k obratu. Patákovi se podařilo skóre srovnat po tvrdé střele z dálky a i slabší chvilce brankáře. Gól se podařilo vstřelit Měrkovi, který poté přidal i další a definitivně tak rozhodl zápas v náš prospěch. Skóre ke konci upravil ještě Pavel Plhal do prázdné brány. Musím hráče dnes pochválit především za výkon v druhém poločase, který byl snad nejlepší za celou sezónu.“

Branky: 67. a 80. Měrka, 65. Paták, 90. Plhal – 38. Strnad. Diváci: 69. Rozhodčí: Benedikt. Rymice: Krejčí – T. Marek (71. Plhal), Ševčík (82. D. Marek), Bačík, Mlčák (82. Doležel), Paták, Matuška, Ševčík, Měrka, Blažek, Hejkerlík (59. Čada). Žalkovice: Kuba (82. Máčala) – Říkovský, Kojetský, Mrázek, Otáhal, Pospíšil (79. Krejčí), Strnad, Netopil, Janečka, Otáhalík, Petřík.