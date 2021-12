I přes chladné počasí, kdy většina týmů si užívá volna, v Nevšové tvrdě makají a připravují se na důležitou jarní část. „Pod novým vedením se již připravujeme na umělé trávě dvakrát týdně. Před Vánoci bude následovat pauza a od ledna zařadíme tréninky v hale, případně přátelská utkání,“ plánuje Ivana Urbanová.

Zkušený trenér Vladislav Durďa působil v Nevšové přesně pět let. Na začátku jeho angažmá přitom byl cíl udržet pro klub I. B třídu. „Nakonec z toho byly dva postupy až do krajského přeboru, podařilo se nám dokonce vyhrát krajský pohár. Klub mi přirostl k srdci, na angažmá v Nevšové budu velmi dobře vzpomínat. Byla to velmi úspěšná etapa mého trenérského života,“ přiznává zkušený 58letý fotbalový odborník, který se trénování věnuje se zdravotní přestávkou téměř čtvrtstoletí.

„Už před startem nové sezony jsem cítil, a také jsem to tak vedení řekl, že cítím potřebu změny, už nemám týmu co navíc dát. I proto jsme na závěr podzimu vedení nabídl, že pokud za mě sežene náhradu, domluvíme se na mém předčasném konci,“ upřesnil Durďa, který si rád nyní od kopané odpočine, ale současně se nebrání novým výzvám.

A rozhodně má co nabídnout. S Luhačovicemi, Slušovicemi a Nevšovou zažil pět postupů, dvě pohárová finále a naposledy i zisk cenné trofeje. „Fotbal stále miluji,“ pousmál se Vladislav Durďa.