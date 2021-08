"Tento termín utkání našemu mužstvu od zveřejnění rozlosování soutěže nevyhovoval a vedení oddílu se snažilo situaci intenzivně řešit se zástupci soupeře. Cílem mělo být přeložení utkání na vhodnější termín, neboť právě v sobotu 28. srpna je na pořadu dne svatba kapitána Filipa Mačka, jehož životní krok doprovodí hned 10 hráčů A-týmu. Mužstvo Valašské Polanky navíc od startu soutěže doprovází početná marodka.

FK Luhačovice nejprve projevil vůli zápas přeložit, ale s blížícím se termínem utkání tato vůle ke spolupráci chladla, až bylo jasné, že soupeř na jiný termín utkání nepřistoupí.

Je zarážející, že například profesionální mužstva z I. ligy (Slavia s Olomoucí) jsou schopna si při překládání termínu vyjít vstříc, mužstva hrající amatérské soutěže nikoliv. Vzhledem k tomu, že soupeř odmítl přistoupit na návrh přeložení zápasu, rozhodl se TJ Sokol Valašská Polanka po poradě s kabinou hráčů a výkonného výboru k utkání neodcestovat.

Nechceme nejvyšší krajskou soutěž dehonestovat tím, že bychom k zápasu nebyli schopni nasadit konkurenceschopné mužstvo o minimálním počtu jedenácti hráčů. Tato nešťastná situace nás velmi mrzí.

Roky jsme hráli nižší krajské soutěže a nikdy jsme neměli problém se se soupeři domluvit na změnách termínu, aby se mistrovské utkání odehrálo. Vždyť fotbal hrajeme především pro diváky. Bohužel, tato ochota se nám tentokrát nevrátila. Věříme, že nalezneme pochopení u našich příznivců a partnerů.

Zástupci KFS Zlín byli s naší situaci obeznámení, bohužel není v silách řidícího orgánu soutěže, aby pořádajícímu klubu nařídil utkání přeložit.

TJ Sokol Valašská Polanka respektuje danou skutečnost a je smířen s kontumací zápasu ve prospěch FK Luhačovice. Zástupci TJ Sokol Valašská Polanka vyvinuli maximální úsilí pro řešení situace, bohužel se nesetkali s porozuměním. Ještě jednou vyjadřujeme lítost nad tímto nesportovním řešením termínové kolize."

Prohlášení FK Luhačovice

Určitě my nebudeme ti, kteří povedou nyní slovní válku přes noviny s Valašskou Polankou. Není to hodné vedení, trenéra a hráčů Fk Luhačovice. Samozřejmě nás netěší, jakým způsobem máme 3body a že se rozhodlo tzv. u zeleného stolu. Znehodnocení zápasu Valašské Polanky kontumací nechápeme z toho pohledu, že to mohli doplnit hráči z B mužstva a předejít tomudle výsledku.

Tým Fk Luhačovice