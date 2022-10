„Předcházel tomu kolektivní výkon a krásné nahrávky. Sice jsem dal čtyři branky, ale další čtyři jsem zahodil. Proto mohu být spokojen pouze na padesát procent. Ale stačilo to na vítězství, tak jsem spokojeni já a i celý tým,“ směje se sympatický fotbalový šutér.

Jozefa Kušniera znají dobře i fotbaloví příznivci ze Vsetína, kde také působil a nastřílel celkem 38 branek.

Jak těžké utkání s Podlesím to bylo?

Byl to strašně těžký zápas, protože hřiště bylo celé podmočené a hrálo se na něm kombinačně velmi složitě.

Na Zlínsku hrozila „stávka“ fotbalových sudích! Svaz vše řeší

Co stojí za podzimním probuzením mužstva z Valašských Příkaz, které se na jaře zachránilo v duelu s Vlachovicemi až v posledním kole?

Přišly nové posily a je i nový trenér Pavel Juřica. Ale kluci nehráli špatně ani minulou sezonu, jen měli smůlu v zakončení.

Jste slovenským legionářem. Působí vás v týmu Příkaz více? Popřípadě ze kterých klubů?

Přišel se mnou spoluhráč z Plevníku Peter Ďurkech, tak jsme v týmu už Slováci dva.

V Příkazech jste už působil v minulých letech. Co vás přimělo se vrátit?

Na Moravu se vždy rád vracím, líbí se mi tady a chci i klukům pomoci. Jsme dobrá parta a chceme vítězit.

Kde jste začínal s fotbalem?

Svoji kariéru jsme začínal v týmu Plevník - Drienové na Slovensku.

I. B třída – sk. A: Příluky ukončily Prlovu čtyřzápasovou vítěznou sérii

Jaká je Vaše dosavadní hráčcká kariéra?

Tak přípravka Plevník, poté žáci Púchov, dorost Plevník, Vsetín a muži Plevník, Vsetín, Valašské Příkazy a ještě se věnuji sálovce.

Můžete porovnat úroveň nižších fotbalových soutěží u nás a na Slovensku?

Je to asi stejné. Záleží, jaké jsou zápasy, někdy to je slabší a někdy lepší.

Jak byste srovnal zázemí klubů na Moravě a na Slovensku?

Také to záleží na mužstvech, každý má své podmínky a také různé sponzory a podporu města či obce

Co je vašim povoláním?

Montážník.

Jaké máte zájmy kromě fotbalu?

Všechny sporty mě baví. Takže když nehrajeme, tak se chodím dívat na ostatní mužstva. Jak jsem již vzpomínal, hrají i sálový fotbal a ten mne hodně baví. Trénujeme každou středu, potom následuje relax a nějaký wellnes..

I. A třída - sk- A: Kanonýr Baroš přilákal davy fanoušků. Kde a kolik?

Slovenský fotbal se propadl až do pátého výkonnostního koše. To je na tom opravdu tak špatně? Co říkáte na angažování italského trenéra u reprezentace?

Tak hodně omladili národní mužstvo a chvilku to potrvá než se patřičně sehrají. U trenéra je asi největší problém jazyk a neumí ani angličtinu. Uvidíme, jak si to sedne a jak dlouho to vydrží.

Potkáváte se se svými krajany i v jiným klubech na Moravě?

Ano, například hned vedle v Horní Lidči působí slovenští hráči dlouhá léta.

Jak vidíte letošní ambice Valašských Příkaz v soutěži?

Vedení klubu by chtělo hrát v klidném středu tabulky. Já mám ale ambice hrát do třetího místa.

PETR KOSEČEK