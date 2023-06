„Je to škoda, protože pět branek jsem ještě nikdy nedal. Pokutový kop mě mrzí. Za stavu 4:0 už nebyl takový tlak, kopl jsem to lehkovážně. Míč jsem poslal po své pravé straně. Brankář to vystihl a ránu vyrazil,“ popisuje Slaměník.

Bývalý hráč Hulína, Kroměříže či Olomouce porušil nepsané pravidlo, za což byl potrestán. „Byl jsem faulovaný, ale jelikož jsem chtěl hattrick, tak jsem si míč vzal automaticky. Ani jsem na penaltu nebyl určený,“ líčí s úsměvem.

Že pokutový kop neproměnil, mu nikdo nevyčítal, protože vzápětí se prosadil potřetí a zkompletoval svůj hattrick.

Po změně stran přidal čtvrtou branku, která jej vyjde pořádně draho. „Všichni včetně šéfa klubu pana Políčka už mi to říkali,“ přiznal.

Do klubové pokladny za mimořádný střelecký počin zřejmě něco zaplatí, do šatny bude muset přinést i nějakou lahvinku.

Po sezoně bude čas láhev otevřít a vypít. Také v sobotu večer vládla ve Zborovicích pohoda. Pilana neměla s oslabeným soupeřem slitování, Koryčany rozbila 8:2 a odčinila předcházející porážku v Dolním Němčí.

„Koryčany byly nejslabší mančaft, proti kterému jsme na jaře hrály,“ říká Slaměník.

„Vím, že v týdnu hrály dohrávku v Újezdci a měly nějaké absence, takže toho asi měly dost. Nám se navíc vrátil Ordoš, takže kromě dvou hráčů jsme nastoupili v plné sestavě. Utkání bylo opravdu jednoznačné,“ prohlásil.

Zborovice si po jasné výhře upevnily třetí příčku a vylepšily skóre. Otázka je, zda jim bronz v nováčkovské sezoně stačí.

„Mě to mrzí,“ přiznává Slaměník. „Měli jsme mančaft na to, abychom postoupili do krajského přeboru,“ je přesvědčený,

„Bohužel jsme nezvládli pár zápasů, které nás stály body i lepší umístění. V jednu chvíli nám vypadl střed zálohy, zranili se klíčoví hráči Macák s Ordošem. Mrzí mě porážky s Kunovicemi nebo v Buchlovicích, kde jsme měli stoprocentně vyhrát,“ přidává.

I když Pilana zřejmě zůstane v I. A třídě, Slaměník z klubu nikam neutíká. Ve Zborovicích, kam přišel na začátku loňského roku z Rakouska, je nadmíru spokojený.

„Máme skvělý mančaft, prostředí je hezké i fanoušci jsou dobří,“ vyzdvihuje.

Slaměník pochází z Hulína, kde začal s fotbalem. V mládeži prošel i Sigmou Olomouc a Kroměříží. Právě v Hanácké Slavii si připsal i nějaké starty v MSFL, ve třetí lize i skóroval. Posledních sedm let ale prožio v Rakousku, kde nastupoval za tým UFC Gaubitsch.

Nyní je zpátky na Moravě. S rodinou žije v Hulíně, loni začal pracovat v armádě. Dojíždí do Vyškova, má hodnost svobodníka.

Kvůli práci a rodině jej vyšší soutěž už tolik neláká, byť by si se Zborovicemi krajský přebor moc rád zahrál.

„Kdyby přišla nějaká nabídka z divize, asi bych o ní přemýšlel, ale nyní mi to vyhovuje tak, jak to je teď. Trénujeme dvakrát týdně, zápasy nemáme daleko. Doma mám půlročního synka, takže jsem rád, že se ve volném čase mohu věnovat rodině,“ dodává.