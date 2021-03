A taky je láká ještě jedna věc. „Pracujeme na myšlence zbudování dobíjecí stanice pro elektromobily návštěvníků areálu,“ přiznává předseda oddílu z Kroměřížska Zdeněk Čevela.

Nyní se ale v obci kvůli pandemii koronaviru fotbalový život v obci s dvěma tisícovkami obyvatel téměř zastavil. „Ale trenéři využívali každé možnosti k trénování, samozřejmě v rámci povolených pravidel,“ upozorňuje padesátiletý funkcionář.

Vedení klubu stejně jako konkurence především vyčkává, co bude dál. Ani ve Zdounkách neřeší pohyb v kádru, nehledají žádné posily. „Protože není vidět na cíl,“ připomíná dlouhotrvající stav nouze a s ním spojené tvrdé vládní nařízení.

Zatímco dvě nejvyšší profesionální fotbalové soutěže od Ministerstva zdravotnictví obdržely výjimku, amatérské kluby čekají na restart. Otázka je, zda k němu vůbec dojde.

Většina klubů by ráda dohrála alespoň podzimní kola. Právě s tím jsou spojené postupy a sestupy. Zdounky jsou po devíti odehraných kolech třetí, na vedoucí Ořechov ale ztrácejí už osm bodů. Na vyšší třídu nemyslí.

„I kdybychom skončili v kompletně nedohrané soutěži na postupovém místě, byl bych první, který by s postupem nesouhlasil,“ tvrdí Čevela. „To znamená, že je jedno, co se ještě dohraje, je to spravedlivé tak na půl,“ míní.

Zkušenému funkcionáři fotbal schází. Už se těší, jak se vrátí na hřiště a bude sledovat nejen muže, ale i mládež běhat po zeleném trávníku. „Už aby se začal alespoň zelenat, hned bude na hřišti co dělat,“ ví dobře.

Jinak v televizi sleduje pouze reprezentaci a pohárová utkání českých týmů, jinak kvůli pracovnímu zaneprázdnění nemá na fotbal čas. „Ostatní mne zase tak nebere,“ přiznává.

Také předseda Zdounek by českému fotbalu přál změny k lepšímu. Ty mají přinést volební okresní a krajské valné hromady.„Aby ale nebyly až v létě,“ obává se.

Čevela ale není úplným optimistou. „Covid změnil naše životy a bude tady s námi dál, takže změní i fotbal,“ je přesvědčený.

Kandidovat do žádné funkce v OFS Kroměříž nemíní, na další práci již nemá kapacitu.