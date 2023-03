„Vše v příštích měsících bude pořádně diskutováno napříč všemi strukturami. A až se najde nejlepší řešení, pak se teprve předloží Výkonnému výboru FAČR,“ doplnil.

Největší pozdvižení plánované změny ve struktuře vyvolaly na úrovni divizí a zejména I. B třídy, kde dojde výraznému zeštíhlení s jediným cílem – zvýšit kvalitu soutěží a sjednotit s okolními státy označení úrovní soutěží.

Divizním celkům se plánovaná reforma nelíbí! Kdo by pak raději sestoupil?

„V polovině března proběhne další setkání Komise pro regionální fotbal, kterou tvoří šéfové krajských svazů, kde budeme celou reformu a problémy s ní spojené dál diskutovat. Cíl je jednoduchý – zastavit úbytek fotbalistů, klubů a zvýšit kvalitu a atraktivitu fotbalu, které klesají. V neposlední řadě restrukturalizací musíme snížit i ekonomické zatížení – tedy dopravné klubů, ale i rozhodčích,“ zdůraznil Hubáček.

Cílem reformy je tak dostat kvalitu z divizních soutěží do krajů a následně z I. B tříd do okresů. Tento krok má objektivně zvýšit na těchto úrovních kvalitu. To se však nelíbí klubům, neboť řada z nich bude muset nedobrovolně o soutěž níž - před realizací reformy bude ohlášen přísný sestupový klíč. Klidně se může stát, že bude z některých skupin sestupovat pět i více klubů.

Konec divizí, přeborů, ale hlavně I. B třídy. Blíží se další fotbalová revoluce!

„V diskuzi jsme na začátku. Ke zmírnění sestupů se v některých regionech může stát, že se zvýší počet skupin v některých ligách, v případě například silného zlínského či uherskohradišťského okresu se uvažuje o vzniku jedné ligy navíc. Vše se ale opravdu musí pořádně prodiskutovat napříč hnutím a pořádně připravit. Pokud reforma nepřinese zvýšení úrovně a ekonomické kroky, nemá ji smysl dělat. Nikam nespěcháme,“ zdůraznil na závěr předseda Zlínského KFS František Hubáček.

Okresy jsou připraveny

Nejmenší problém s chystanou reformou mají v menších okresech, jako jsou Vsetín či Kroměříž. Naopak nejvíce nervózní jsou na Zlínsku, kde mají nejvíce klubů, členů a soutěží v tuzemsku. „Zatím vyčkáváme, vše sledujeme a diskutujeme. Reforma je asi nevyhnutelná. Ale musí být prospěšná pro český fotbal,“ doplnil šéf OFS Zlín Pavel Brímus.

„Nás se reforma zásadně nedotkne. Ale vzhledem ke klimatickým a ekonomickým podmínkám by bylo nejlepší, kdyby se moravské soutěže hrály ve skupinách po 16 účastnících, krajské po 14 a okresní po 12 a méně. Na nejnižších úrovních totiž kluby volají především po co nejmenších vzdálenostech a co nejvyrovnanější kvalitě v soutěži. Nemá podle nich smysl jezdit k zápasům, které končí 5:0 a více,“ dodal na dokreslenou předseda OFS Kroměříž Libor Kopčil.