„Pro mě je to již uzavřená kapitola,“ překvapuje pětatřicetiletý jmenovec známého českého fotbalisty momentálně hrajícího v Baníku Ostrava.

„Za mého působení jsme s kluky udělali velký progres. Jsem rád, že naše práce byla vidět. Fotbal je hlavně o lidech a já měl štěstí, že v Těšnovicích jsem potkal ty správné. Sedli jsme si spolu, všechno fungovalo, šlapalo,“ těší Potočného.

Když do malé vesničky nacházející se asi čtyři kilometry na jihovýchod od Kroměříže, na posledních výběžcích Chřibů, sklánějících se do údolí říčky Kotojedky, přicházel, hrál tamní první tým pouze okresní přebor.

Nejde všechno stíhat

S Potočným v sestavě ale soutěž vyhrály a postoupily o patro výš. Také v nedohrané první B třídě byly loni nejlepší. To už ale kvasický odchovanec své bývalé spoluhráče koučoval z lavičky. Na střídačku jej poslalo dlouhodobé zranění i nepřesvědčivé výsledky mužstva.

„Jsem rád, že jsem byl u největších úspěchů klubu. Těšnovice jsou malá dědinka, první A třídu nikdy v historii nehrály,“ připomíná.

„I když jsme se nikam nehrnuli, dvakrát jsme postoupili. Vždycky jsme si chtěli vyšší soutěž zkusit. Žádná hrůza to nebyla. Vždycky jsme byli důstojným soupeřem. Aniž by se tým nějak obměňoval, udělali jsme velký pokrok, což dokazuje třeba pohár, kdy jsme vyřadili Morkovice, se kterými jsme před pár lety ve stejné soutěži prohráli,“ pokračuje.

I když Potočný zažil coby trenér s mužstvem báječné období, vedení klubu v předstihu oznámil svůj záměr a po skončení podzimní části opravdu skončil.

„Už chápu, proč je většina trenérů starších ročníků. Opravdu v dnešní době nejde všechno stíhat,“ uvědomuje si.

Doma prakticky nejsem

Kromě povinností u mužů Těšnovic se věnuje také osmiletému synovi Vojtěchovi, který hraje fotbal za Louky. Doma i devítiměsíční dceru Justýnku. K tomu musí chodit do práce, jedné televizní stanici zajišťuje také přenosy z fotbalové FORTUNA:LIGY nebo hokejové extraligy. „Takže doma prakticky nejsem,“ povzdechne si.

Nyní bude mít na rodinu více času. Svému nástupci přeje úspěch. „Vůbec netuším, kdo by to mohl být. Jenom doufám, že to bude člověk podobného typu jako já, aby navázal na mou práci a mužstvo posunul zase o kousek dál,“ přeje si.

Potočného následovník to však bude mít složité. Celek z Kroměřížska má totiž za sebou slušný podzim. Nováček první A třídy skupiny B je po devíti kolech sedmý, navíc se odvolal proti verdiktu Sportovně-technické komise, která kontumovala jeho domácí duel s Nivnicí ve prospěch soupeře.

„Moc tento verdikt nechápu, protože my jsme na hřišti byli nastoupení, ale jinak panuje s výsledky i umístěním spokojenost. Moje představy o středy tabulky se naplnily,“ pronesl.

Jedna slabší chvilka, jinak nás nepřehráli

Těšnovice získaly třináct bodů a přezimují sedmé. „V žádném zápase jsme vyloženě nepropadli. Jenom s Hlukem jsme si vybrali slabší chvilku. Hosté nás vyloženě přejeli, debaklem jsme si vybrali nováčkovskou daň. Byla to pro nás jediná facka,“ uvedl.

V ostatních duelech ale ostudu rozhodně neudělaly. „Nikdo nás vyloženě nepřehrál,“ tvrdí.

Těšnovice se navíc v závěru podzimu rozehrály, zkušený tým zastavila až pandemie koronaviru.

„Trošku mě to mrzí, protože naše výkony měly vzestupnou tendenci. Pokud by sezona pokračovala dál, pár bodů bychom nasbírali a možná se posunuli ještě výš,“ míní.

Kdy se soutěžní ročník rozjede, zatím není jisté. Potočného mise skončila devátým kolem. „Věřím, že kluci i na jaře budou důstojným soupeřem a soutěž v klidu udrží,“ dodal.