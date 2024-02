Dvakrát prohrávali, ve druhé půli výsledek otočili, ale v závěru odvraceli porážku, skóre alespoň srovnali. Fotbalisté Koryčan remizovali v dalším přípravném zápase s domácím Kyjovem 4:4.

Fotbalisté Koryčan si v zimní přípravě připsali remízu s Kyjovem. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Nerozhodný výsledek proti kvalitnímu a běhavému soupeři lze brát. Zvlášť poté, co jsme třikrát prohrávali. Postupně se nám však rýsuje herní šablona, z níž bychom mohli vycházet. Potěšující jsou i čtyři góly, které jsme už podruhé za sebou vsítili. O lepší výsledek nás ale znovu připravilo zejména neproměňování gólových příležitostí, jichž bylo vskutku hodně. A tentokrát i naše pochybení vzadu, jichž jsme se rovněž dopustili přespříliš. Je nás však kriticky málo a každá absence je proto citelná. Přesto věřím, že jdeme správným směrem a za měsíc do jarních odvet půjdeme připravenější a s nezbytným sebevědomím,“ uvedl trenér Koryčan Jaroslav Hastík.

Hosté z Kroměřížska dorazili do Kyjova sice už s téměř uzdraveným Karlem Věžníkem, ale znovu bez Petra Posoldy a stále i bez Lukáše Rottera. Na umělé trávě v Nětčicích je přivítal další soupeř z čela krajské soutěže.

Lídr skupiny C jihomoravské 1. B třídy před týdnem uhrál cennou remízu 2:2 v Mutěnicích, v sobotním dopoledni však postrádal exligistu Jakuba Červinka, jehož lákají Osvětimany a navíc i neméně zkušeného Tomáše Macka.

I tak se domácí v 5. minutě Markem Žandovským rychle ujali vedení, neboť hostující defenziva se v sobotu po ránu evidentně nacházela ještě v nedbalkách. „Inkasovaný gól nás naštěstí probral a už v 8. minutě Jaroslav Tesař technickou střelou zpoza šestnáctky pohotově zakončil únik a centr Tomáše Ryšky, jehož do brejku parádně vyslal Filip Hanák,“ líčí Hastík.

Zdlouhavé probouzení Koryčan se následně neobešlo bez dalšího kiksu, po němž hosté atakujícímu střelci Petru Eliášovi doslova darovali gól do prázdné klece.

„I na toto další zbytečné zaváhání jsme ještě odpověděli brzy, neboť hbitý Jakub Eremiáš balón skrz skrumáž těl do brány propasíroval i v krkolomné pozici,“ popisuje Hastík.

„Po nezvykle divokém úvodu se hra oboustranně zklidnila a zdálo se, že jsme i převzali její otěže. Jen škoda těch šancí… Prudká hlavička Filipa Hanáka po přetaženém centru Tomáše Rešky však skončila kousek nad břevnem, jakož pak i dva pohotové voleje z levaček Romana Sedláře a Karla Věžníka. Mezitím jsme po další ukázkové kolmici Filipa Hanáka nevyužili ani naše přečíslení čtyř proti dvěma, které Tomáš Reška zakončil jen střelou těsně vedle,“ pokračuje kouč Koryčan.

Hastíkův tým do druhého dějství vstoupil o poznání lépe. Už v 53. minutě Patrik Frank krásnou uličkou středem vybídl do sólového nájezdu Jaroslava Tesaře a ten svou druhou trefou poprvé poslal hosty do vedení. To však nemělo dlouhého trvání, neboť Koryčany vzadu opět nezvládly rozehrávku a David Rotrekl zadarmo vyrovnal.

„Směrem dopředu jsme však i nadále měli mírně navrch zejména poté, co domácí trenér Darek Opravil ze stoperského postu stáhl matadora Martina Dufka. Jejich obranou se nám pak několikrát podařilo probít se i ve více hráčích až před svatyni mladého gólmana Tomáše Kopeckého,“ uvedl Hastík.

Domácí brankář si s jistotou poradil s umístěnou střelou Jindřicha Slavíčka.

„Vzápětí jeden z jeho spoluhráčů obětavě odvrátil i tutovku, kterou našemu patrně nejlepšímu hráči v první půli Tomáši Ryškovi svou nezištnou přihrávkou připravil Tomáš Reška. Znovu pak skórovat mohl i Filip Hanák, ale horní růžek, kam z voleje placírkou zamířil, o něco minul. Vzápětí si Jaroslav Tesař sám sobě uťal hattrick, když z nájezdu namísto obstřelení brankáře zvolil zřejmě i nadbytečnou přihrávku do tandemu Jakubu Eremiášovi. Akce to byla excelentní, pokud by gól nezhatil odmávaný ofsajd,“ říká Hastík.

To domácí jen o chvíli později byli mnohem efektivnější. Na dlouhý nákop si za soupeřovu obranu našlápl Tomáš Riedl a mladíčkovi mezi tyčemi Maxymu Maloshovi nedal šanci.

Koryčany to ovšem nezabalily a nakonec vydřely alespoň remízu, když se v 85. minutě v malém vápně svým tradičním důrazem prosadil bojovník Roman Sedlář, aby tím divácky atraktivní přestřelku i uzavřel.

Příští, už pátý, přípravný zápas sehrají Koryčany proti dalšímu ambicióznímu týmu z popředí 1. B třídy TJ Zdounky. Výkop je stanoven na sobotu 2. března od šestnácti hodin na umělé trávě SK Hanácké Slavie Kroměříž.