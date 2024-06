Zda zůstane na lavičce Sokola, zatím neví. Realizační tým se stejně jako kádr bude teprve řešit.

I. A třída sk. B, 26. kolo -

TJ SOKOL TĚŠNOVICE – FK MLADCOVÁ 3:3 (1:2)

Branky: 44. Dominik Hůzl, 61. Radek Janoštík, 64. Ondřej Bartůšek z penalty – 22. Daniel Kahaja, 45. Vlastimil Fabík, 51. Martin Čihánek. Rozhodčí: Zicháček. Diváci: 40.

Celek z Kroměřížska si v sobotu užil poslední duel v I. A třídě, při rozlučce doma remizoval s Mladcovou 3:3.

„My jsme rádi i za bod, nejen pro to, že jsme prohrávali už 1:3. My jsme hráli v omezené sestavě, bylo nás pouze dvanáct. Nastoupili i dva dorostenci, ve druhém poločase naskočili i prvoligoví rozhodčí Pochylý a Šívara. Bylo nás málo, museli jsme to nějak nakombinovat,“ říká Bíbr.

Mladcová byla daleko nebezpečnější, zahodila spoustu šancí. Nadějné vedení ale neudržela, s Těšnovicemi se rozešla smírně 3:3.

„Budu se opakovat, je to pořád stejné. Po prvním poločase jsme měli vést 5:0 nebo 6:0 a nebylo se o čem bavit. Takto je to 2:1 a soupeř neustále cítí šanci. Šance mělo více hráčů, hlavním spalovačem byl Čihánek. Těšnovice nám daly z ničeho tři góly a já jsem naštvaný jako vždycky. Nevyhrát tady, to je umění a nemohoucnost,“ zlobil se hostující trenér Jan Somberg.

Více bodů než branek. Kunovice po úžasné sérii končí druhé, postup prý není téma

Domácí byli efektivnější, vytěžili z minima maximum. „Soupeř měl v zápase více tutovek. Jeden jeho hráč šel snad třikrát sám na bránu, ale nebyl schopný dát gól. Hosté u nás doplatili na střeleckou nemohoucnost,“ souhlasí Bíbr.

Mizerná koncovka provázela tým ze Zlína po celé jaro. I proto končí předposlední.

„Spokojení s umístěním ani výsledky být nemůžeme. Pokud ale nejsme schopní ze spousty šancí dát branky, nemůžeme pomýšlet na body. Bohužel jsme nuloví v koncovce,“ hořekuje Somberg.

Zatímco na Mladcové mají po nevydařeném ročníku o čem přemýšlet. V Těšnovicích hodnotí sezonu pozitivně. „Jaro předčilo podzim, s výsledky i umístěním musíme být spokojení,“ ví dobře Bíbr.

Zatímco Sokol podává přihlášku do I. B třídy, Mladcová v soutěži zůstává. Zda tým dál povede kouč Somberg, není ale jistí. „Budeme se o tom teprve bavit,“ dodal známý trenér.