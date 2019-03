Konečník se dokonce stal vítězem ankety Fortuna Gól snů za rok 2018. Cenu převzal na Galavečeru Grassroots fotbalu v Praze na Žofíně. Opora Skaštic uspěla díky nádherné trefě z konce loňského srpna, když pomohla svému týmu k vysoké výhře nad Štítnou nad Vláří.

Jednatřicetiletý fotbalista si ve 33. minutě za nepříznivého stavu 0:1 postavil balon ke standardce. Kus za velkým vápnem a kousek od půlicí čáry nejprve předvedli se spoluhráčem fintu, pak ale prudce vypálil a zakroutil balon přes nastavenou zeď až levé tyči. Skaštice díky Konečníkovi srovnaly na 1:1 a následně výsledek čtyřmi góly zcela otočily.

„Byla to hezká branka,“ souhlasí s pořadateli tradiční ankety.

Své góly ale jinak nedělí. Rád je za každý přesný zásah, který skončí v síti a pomůže týmu. Na podzim rozjetý forvard zatížil konto soupeřů třiadvaceti brankami. Nikdo lepší v mužských krajských soutěžích na Zlínsku nebyl. „První polovina sezony mi vyšla. Nikdy dřív jsem více gólů nedal. Maximum bylo šestnáct branek v první B třídě,“ vybavuje si.

Nejlepší střelec přeboru si žádné střelecké mety nedává. „Zatím jsem to neřešil. Ale kdybych dal čtyřicet branek, byl bych spokojený,“ usmívá se obávaný sniper.

Konečník v nižších soutěžích těží ze svých zkušeností z vyšších soutěží. Dříve hrával druhou ligu, kvůli zranění kolena se ale milovanému fotbalu nemohl věnovat naplno.

Teď řádí v kraji, kde táhne nováčka Skaštic k dalšímu postupu. Soupeři nováčka nebrali vážně a celek z Kroměřížska zaskočené protivníky ve většině zápasů válcoval.

„Je to pro nás všechny velké překvapení. Před sezonou jsme si za cíl dali klidný střed tabulky. My jsme ale v jednu chvíli soutěž dokonce vedli. Až ke konci nás předběhl Brumov,“ připomíná.

Svěřenci trenéra Koleniče půjdou do jarních odvet z druhého místa. Divize je nadohled. „Skaštice si v ní dovedu představit. Je to vlastně můj osobní cíl, protože divize je jediná soutěž, kterou jsem nikdy nehrál,“ přiznává.

Konečník bere vítězství v krajském přeboru jako velkou výzvu. Někteří spoluhráči se ale do vyšší soutěže nijak zvlášť neženou.

„Je fakt, že někteří kluci tvrdí, že už je to jejich strop. Ale podle mě máme v kádru mladé kluky, kteří by si divizi rádi vyzkoušeli,“ je přesvědčený. „Když se to povede, postupu se nebráním,“ přidává.

Jaro ale nebude pro fotbalisty Skaštic tak jednoduché. I na Konečníka už si budou dávat obránci velký pozor.

„Čekám, že to bude pro nás složitější. Každý soupeř ví, co má od nás čekat, protože v zimě jsme žádnou změnu neudělali. Nikdo k nám nepřišel, takže i mě si budou více hledět,“ tuší nejlepší střelec přeboru.

I kdyby Skašticím útok na první místo nevyšel, Konečník by v klubu zůstal. Jinam už nechce, nabídky s díky odmítá. „Nikdo už to ale moc nezkouší, protože všichni vědí, že ve Skašticích zůstanu až do konce kariéry. Jsem tady spokojený, jinam mě to netáhne,“ dodává.