Zajímavý příběh se udál v Březnici. Ve druhém týmu loňského ročníku I. B třídy skupiny B měli skončit dva hráči, včetně 37letého Martina Kozmíka. Zkušený borec přesto nastoupil do nedělního 1. kola Zlínského Poháru KFS proti Mladcové. A co víc, při obratu vstřelil dva vítězné góly.

„Chtěl se věnovat rodině, původně zamířil do fotbalového důchodu. Kvůli velkým absencím v základní sestavě jsem ho ale požádal, zda by proti Mladcové mohl pomoci. On na to kývl. Jsme domluveni, že pokud budeme potřebovat, tak nám vypomůže," přiblížil situaci nový hlavní trenér týmu Michal Dostál, který převzal mužstvo po úspěšném kouči Jiřím Tylovi.

Nejaktivnějším na přestupovém poli byly Tečovice. Roli hrajícího trenéra po příchodu z Uherského Brodu přijal Václav Pavlíček, z Baťova přišel Tomáš Sovadina a z Nevšové Dušan Chovanec. Mužstvo naopak opustilo kvarteto hráčů.

Březnice

Změna trenéra: Michal Dostál nahradil Jiřího Tyla

Příchody: Martin Bezruč (Přečkovice), Adam Hrnčiřík (Tečovice)

Odchody: Michal Dostál (přesun na pozici trenéra "A" Březnice)

Fryšták

„Nikdo by odejít neměl, nepočítáme ani s tím, že by přišel kdokoliv zvenčí. Mužstvo bychom naopak pomalu chtěli obměňovat kluky z dorostu – disponujeme poměrně silným ročníkem 2004, chceme, aby nastupovali co nejvíce,“ prozradil místopředseda loňského účastníka I. A třídy Jaroslav Hrbáček.

Příchody: x

Odchody: x

Holešov "B"

„Z dorostu vychází Lumír Hendrych. Trénuje však s „A“, vypadá to tam s ním velmi slibně. Jinak počítáme s kluky, kteří před sebou ještě mají rok v dorostu. Čenda Čada začne v „B“, do budoucna se s ním pak spíše počítá do „A“," nastínil dění v rezervě Holešova tamní kouč Miroslav Gerát.

Příchody: Čeněk Čada (Rymice)

Odchody: Tomáš Münster? (konec kariéry) Marek Bačík (konec kariéry)

Chropyně

„Do nové sezony nejspíše vstoupíme bez posil, v oblasti teorie je jedno až dvě jména. Hodláme stavět na mladých. U týmu i přes nabídky k dorostům Zlína zůstává trenér Matěj Řezáč. Panuje s ním spokojenost. Ambicí je pro nás vrch tabulky," nechal nahlédnout do klubu sekretář Chropyně Aleš Polášek.

Příchody: x

Odchody: x

Jaroslavice

„Kádr zatím zůstává stejný. Rádi bychom dovedli posily, něco máme rozjednaného, dosud to ale neklaplo. Na odchodu do Napajedel by měl být Dominik Horňák, který ke konci zápasu prvního kola poháru vyrovnal na 2:2 a poté vstřelil vítězný pokutový kop,“ poukázal nový lodivod lavičky Jaroslavic Ivo Malota na víkendový duel proti Hrachovci.

Změna trenéra: Ivo Malota nahradil Miroslava Březinu

Příchody: x

Odchody: Dominik Horňák? (Napajedla)

Kostelec

Příchody: Zdeněk Matějka (Kozlovice)

Odchody: Matěj Okénka

Kroměříž "B"

„Posilami jsou pro nás kluci z dorostu. I díky tomu je pozitivní síla kolektivu. Kuba Dočkal a Erich Mlčoch trénují s námi i "A", konkurence v prvním týmu je však obrovská, působí tam kluci se zkušenostmi z druhé ligy," uvědomuje si trenér "B" Kroměříže Karel Heinz.

Příchody: Yevhenii Bondarenko, Adam Dobrý, Jan Martinák, Adam Novosad, Jakub Novotný (všichni dorost)

Odchody: x

Louky

Příchody: Milan Knedla (Nevšová)

Odchody: x

Ludkovice

„Sázíme na mladou generaci. Kádr bychom maximálně mohli rozšířit dvěma dorostenci z okolních obcí, dříve za nás hrávali. Teprve je to však v jednání," upřesnil předseda ludkovického fotbalu Stanislav Bartoš

Příchody: x

Odchody: x

Lužkovice

Příchody: Samuel Strnad (SK Zlín 1931)

Odchody: Aleš Jenček (konec kariéry), Dominik Štěpán (Hvozdná)

Slušovice "B"

Změna trenéra: David Gajdůšek nahradil Vladimíra Bořutu mladšího

Příchody: x

Odchody: Ondřej Tkadlec (I. B třída v Praze)

Tečovice

Změna trenéra: Příchod Václava Pavlíčka

Příchody: Dušan Chovanec (Nevšová), Václav Pavlíček (Uherský Brod), Tomáš Sovadina (Baťov)

Odchody: Adam Hrnčiřík (Březnice), Lukáš Říháček (Hluk), Lukáš Shejbal Lukáš (Lhota u Malenovic), Tomáš Zemánek (Vizovice)

Tlumačov

„Kvůli pracovním povinnostem v zahraničí nás opustil Patrik Mouka, vinou zdravotních patálií kariéru ukončil Ondřej Sedlář. Bohužel k nám dosud žádný nový hráč nepřišel. Pokud vůbec někdo přijde, tak to bude na poslední chvíli. Víme, že začátek nové sezony se pomalu blíží. Hodláme se i spoléhat na pomoc z Baťova, ale také oni mají svých starostí dost,“ ví dobře sekretář Tlumačova Radek Dvořák.

Změna trenéra: Konec trenéra Petra Skypaly, klub hledá nástupce

Příchody: x

Odchody: Patrik Mouka, Ondřej Sedlář (oba práce v zahraničí)

Veselá

„Je předčasné se o tom bavit. Do začátku soutěží zbývají téměř dva týdny, všechny příchody ani odchody ještě nejsou dotaženy. Vedení oddílu je momentálně na dovolené, takže finišovat se bude v první srpnové dny. Hodně také závisí na tom, kolik hráčů ze zrušeného "B" bude mít zájem na sobě zapracovat a projeví snahu probojovat se do kádru pro I. B třídu," referoval jednatel klubu Zdeněk Kučera.