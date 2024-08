DOLNÍ LHOTA

Martin Zicha, trenér Dolní Lhoty:

„Oslovili jsme některé potenciální posily, nakonec jsme se však nedohodli na finančních podmínkách. Zaměřujeme se na cestu po vlastní ose, využijeme kluky, kteří se přišli začlenit do A-mužstva. Odchody zatím nemáme vůbec žádné. Pomoci by nám mohlo i spojení s Horní Lhotou.“

Příchody – X.

Odchody – X.

FRYŠTÁK

Jiří Málek, trenér Fryštáku

„Kádr by víceméně měl zůstat stejný. Ve hře je odchod mladého Malíka do Štípy, kam se chce vrátit. Jako potenciální náhrada se za něj jeví David Uhlář. Je to ročník 2007, šikovný hráč. Musím ho vyzdvihnout za pohárový výkon se Zdounky. I nadále chceme zapracovávat mladé dorostence.“

Příchody – X.

Odchody – X.

HOLEŠOV B

Miroslav Gerát, trenér Holešova B

„Do Martinic se po půlročním angažmá vrací Dušan Chovanec. Zkoušíme některé dorostence, žádnou obměnu neočekáváme. Vše by mělo být při starém. Na pozici asistenta mi už na jaře pomáhal trenér Michal Olša, který v této roli bude pokračovat.“

Příchody – X.

Odchody – Dušan Chovanec (Martinice).

HVOZDNÁ

Petr Polášek, trenér Hvozdné

„Posilou je Tomáš Mičola z Mladcové. Mám s ním zkušenosti z Lužkovic, kde dva tři roky vykonával pozici kapitána. Jsem rád, že to vyšlo. O dalších příchodech zatím jednáme. Z loňského kádru nikdo nekonči.“

Změna trenéra: Petr Polášek nahradil Vlastimila Bořutu staršího.

Příchody – Tomáš Mičola (Mladcová).

Odchody – X.

CHROPYNĚ

Aleš Polášek, předseda Chropyně

„V létě skončili brankář David Koláček a Martin Sanislo, oba měli přes 40 let. Do branky se nám ze Skaštic vrátil náš odchovanec Roman Večeřa a do pole Evžen Horák z Hulína. Změna proběhla i na trenérském postu, kde hlavní slovo bude mít Miroslav Štětina. Dosavadní kouč Matěj Řezáč bude hrající asistent.“

Změna trenéra: Miroslav Štětina nahradil Matěje Řezáče.

Příchody – Evžen Horák (Hulín), Roman Večeřa (Skaštice).

Odchody – David Koláček (Záříčí), Martin Sanislo (-).

LUDKOVICE

Miroslav Holík, trenér Ludkovic

„Z dorostu vyšli tři kluci, začínají s námi trénovat. Zapracováváme odchovance, což je naše jediná cesta. Jinou ani jít nechceme. Odchody nemáme, což je pro nás největší výhoda.“

Příchody – X.

Odchody – X.

LUŽKOVICE

Ivo Světlík

„Michal Hlavňovský se na nás byl podívat, nejsme však ještě domluveni. Záleží na jeho rozhodnutí, je totiž pracovně vytížený, dost mu to kryje. Případně budeme muset hledat někoho dalšího. Kádr nám jinak zůstává stejný jako na jaře. Sice měli být nějaké příchody, zatím to nedopadlo, jak jsme chtěli, nikdo však neodešel. Jelikož jsme zrušili béčko, tak máme celkem dost hráčů. Z vyšších soutěží byl zájem o Micksona (Bossmana), chtěli jsme ho však udržet. Věřím, že nám pomůže.“

Konec trenéra Tomáše Gajdošíka, potenciální příchod Michala Hlavňovského (k 29.7.)

Příchody – X.

Odchody – X.

MALENOVICE

Miroslav Šenkeřík, vedoucí týmu

„Skončil zkušený gólman Juráň, do Uherského Ostrohu odešel klíčový hráč Kornieiko. Ze zdravotních důvodů nebude pokračovat Kovalenko. Naopak přišli mladí kluci Vašulka, Svěch, Januška a Janík.“

Příchody – Jakub Janík (Tečovice), Michal Januška (-), Radim Vašulka (Baťov), Dominik Svěch (Tečovice).

Odchody – Adam Juráň (konec kariéry), Ihor Kornieiko (Uherský Ostroh), Ivan Kovalenko (zdravotní důvody).

PŘÍLUKY

Radek Machů, trenér Příluku

„Příchody ani odchody nemáme. Oslovil jsem Solaříka z Újezdce u Brodu, bohužel to nevyšlo. Všechno je tak při starém. Na tréninků jsem měl 15 nebo 16 lidí, což je přes léto a dobu dovolených super číslo. Byli s námi i dva brankáři.“

Změna trenéra: Radek Machů nahradil Petra Janků.

Příchody – X.

Odchody – X.

RYMICE

Marel Oral, trenér Rymic

„Přes léto to byla velká otázka – řešili jsme, zda mužstvo máme posílit, nebo ne. Klukům každopádně věřím. Vedení jsem řekl o jednoho hráče, typologicky by musel být jiný než v současnosti máme. Nikoho takového jsme nenašli. Zatím vše zůstává při starém, nyní nikoho neočekáváme.“

Příchody – X.

Odchody – X.

SK ZLÍN 1931

Jaroslav Novotný, trenér Pasek

„Přivedli jsme Kubu Hlavňovského z Jaroslavic. Z dorostu k nám přišel Filip Hrazdira. Naopak odešel Pepa Januš, nikomu nemůžeme bránit ve vyšší soutěži. Kádr tak máme prakticky stejný. Při vítězství v okresním přeboru jsme získali 66 bodů, věřím, že se to projeví také v I. B třídě. Měli bychom mít na střed tabulky.“

Příchody – Jakub Hlavňovský (Jaroslavice), Filip Hrazdira (dorost).

Odchody – Josef Januš (Kroměříž).

TĚŠNOVICE

Petr Bíbr, trenér Těšnovic

„Od konce minulé sezony nikdo neskončil. Naopak k nám mají namířeno tři hráči. Jde o návrat Tomáše Mrázka ze Záhlinic, bývalého hráče Morkovic Jaroslava Svobodu a jednoho klučinu z Kroměříže U18, který se k nám vrací.“

Příchody – Tomáš Mrázek? (Záhlinice), Tomáš Svoboda (Rajhradice).

Odchody – X.

TLUMAČOV

Luděk Hynčica, trenér Tlumačova

„Rozloučili jsme se se dvěma hráči starších ročníků, úplně skončili Tomáš Duroň a Jirka Bielik. Do konce přestupového období bychom rádi někoho přivedli, do začátku sezony to s největší pravděpodobností nestihneme. Kádr jsme stabilizovali, měli bychom pokračovat ve víceméně stejné sestavě.“

Příchody – v jednání.

Odchody – Jiří Bielik, Tomáš Duroň (konec kariéry).