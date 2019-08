Domácí tým v souboji nováčků zvítězil 3:1 a bez porážky se drží v popředí krajské I. B třídy skupiny C.

„Asi málokdo čekal, že po třetím kole budeme mít osm bodů. V kabině vládne pohoda, kterou se snažíme přenést i na hřiště a zatím to přináší výsledky,“ říká bývalý hráč Kroměříže, Zdounek, Kvasic nebo Žalkovic.

Vyjde vás hattrick draho?

Jako pokladník si budu muset něco napsat, ale i trenéra to bude něco stát. (úsměv)

Byla i nějaká oslava?

Po zápase jsme chvíli poseděli, ale nic velkého to nebylo. Teď se budeme připravovat na další zápas, který budeme chtít zvládnout a dovést body z venku.

Patříte mezi střelce od mládí, nebo to byl od vás spíš mimořádný kousek?

Statistiku si nevedu. V mládežnických kategorií jsem dával góly a to jsem si přenesl i do dospělého fotbalu. Možná těch gólů mohlo být i víc, někdy to chce víc klidu v koncovce.

Váš trenér Potočný říkal, že to nebyl moc pohledný zápas, ale spíš boj. Souhlasíte?

Ano. Bylo to hodně o soubojích, které někdy byly až za hranou. Z naší strany to nebyl nejlepší výkon, ale utkání jsme zvládli a před domácími diváky vyhráli.

Vstup do sezony se vám povedl. Věříte, že byste mohli soutěž vyhrát?

Na to nemyslíme. Jdeme zápas od zápasu, ale pokud by se to povedlo, byl by to určitě úspěch pro celé Těšnovice. Cíl jsme si před sezonou nestanovili, ale určitě chceme hrát minimálně střed tabulky.

V kariéře jste prošel spoustou klubů. Na které období rád vzpomínáte?

Určitě rád vzpomínám na první sezonu v mužích ve Zdounkách, kdy se podařilo soutěž vyhrát. To se naopak nepovedlo minulý rok, kdy jsme k tomu měli blízko, ale právě ve Zdounkách jsme zápas nezvládli. Ale minulou sezonu beru jako úspěšnou a doufám, že nebyla poslední.

Patříte mezi odchovance Hanácké Slavie? Sledujete Kroměříž?

Prošel jsem mládeží Hanácké Slavie. I když se teď na zápasy moc nedostanu, tak její výsledky sleduji. Myslím si, že třetí liga je v Kroměříži zatím strop, ale pokud by se podařilo postoupit, tak druhá liga by určitě přitáhla více diváků.

Nemrzí vás, že nyní hrajete pouze první B třídu?

Určitě ne. V Těšnovicích je teď dobrý kolektiv, v kabině si to všechno sedlo a jsem rád, že se nám daří.