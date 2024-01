Pane trenére, jaký je váš program do začátku jarních bojů? Budeme trénovat třikrát týdně – úterý je především o běhu, vytrvalosti. Ve čtvrtek máme na Vršavě domluvenou umělou trávu, v pátek se pak na umělce v Loukách zaměříme na některé cviky. První tři týdny budou hodně o běhání, nabírání fyzické kondice. Je potřeba, abychom měli natrénováno. Chceme i klást důraz na rychlost. Nebude to ovšem pouze o běhání, ale i věcech spojených s balonem.

Musíte na kondici hodně zapracovat?

Asi ano. Co jsem viděl na podzim, tak kluci od 70. nebo 75. minuty už nemohli. Když jsem neměl hráče na střídání, tak postupně opadali, chyběly síly. Nemůžu soudit, jak trenéři trénovali přede mnou, jestli se více zaměřovali na hru s balonem. I sami kluci ovšem říkali, že by rádi potrénovali, poběhali a nabrali fyzičku.

S kým se v zimních měsících střetnete?

Máme domluvený turnaj v Uherském Brodě, utkáme se s Mladcovou, Újezdcem a Slavkovem. Všichni hrají vyšší soutěž, pro nás to bude zajímavá konfrontace, je to srovnání I. A a I. B třídy. Kluci tam hráli i minulý a předminulý rok, pochvalovali si to. Týden před prvním mistrákem budeme chtít odehrát přátelské utkání, něco už je v jednání, ozval se nám Zlechov. Uvidíme, jak na tom budou travnaté plochy. Když to počasí nedovolí, tak někdy ve čtvrtek před startem jara bychom odehráli přátelák na umělé trávě.

K týmu jste nastoupil uprostřed sezony. V čem vidíte největší problém?

Je to jednoduché, stačí se podíváte na počet vstřelených gólů, na podzim jsme jich vstřelili pouze osm. Největší problém je tak v útoku. Odešel Peťa Janča, nehrál ani Sebastian Kuna, oba to jsou góloví hráči, kteří rozhodovali zápasy. Do šancí jsme se sice dostávali, nemáme však nikoho, kdo by dával deset patnáct gólů za sezonu, je těžké najít někoho, kdo by to strhl na sebe. Doufáme, že někoho dovedeme, jinak to bude potřeba rozložit na více hráčů. Osm gólů je vážně hodně málo. Obrana fungovala.

Jak by se tedy měl změnit váš kádr?

Zatím je to v jednání. Náš kádr čítá patnáct šestnáct jmen, dva hráči ale asi skončí. Martin Janota má jít na rok dva pracovat do zahraničí, odlétá začátkem dubna, jeden dva zápasy by tak ještě stihl. Bude to pro nás citelná ztráta – hraje ve středy zálohy, tvoří hru, vytváří šance, má za sebou krytí od defenzivního záložníka Vojtěcha Svozila. Druhý z hráčů na odchodu řeší práci, u něj je to zatím padesát na padesát, neví, jestli by se naplno mohl věnovat fotbalu. V hledáčku naopak máme některé nové tváře, konkrétní zatím nebudu, objevit by se tu mohli až čtyři kluci. Snad to vyjde a prosadí se. Žádný útočník mezi nimi není.

Jsou všichni hráči v kádru zdraví?

Se zraněním momentálně nikdo nelaboruje. Dlouhodobě absentuje Sebastian Kuna, nevíme, zda bude pokračovat, měl problém s kolenem.

Po podzimu máte pouze pět bodů. Dovede si představit, že byste spadli do okresu?

Žádný trenér si to nepřeje. Uděláme vše, aby se to nestalo. Sestup si nechci připouštět. Tato varianta však může nastat. Když se podíváte, na tabulku, tak rozdíly jsou od dvanáctého místa celkem velké. Kostelec je už odskočený, stejně i Dolní Lhota. Bude to velice těžké. První tři čtyři zápasy jara ukážou, jak na tom jsme.