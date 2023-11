Ještě v pátek si užili společný ples fotbalistů a šachistů, vyhlásili nejlepšího hráče minulé sezony. Dál se ale předseda Marek Šprňa a manažer Timoteus Políček ve zborovické Pilaně angažovat nebudou. Po pěti letech v klubu, který dovedli až do krajské I. A třídy skupiny B, končí. Své důvody podrobně vysvětlili v oficiálním prohlášení, které v pondělí dopoledne zveřejnili na oddílovém facebooku.

Společné prohlášení předsedy spolku TJ Pilana Zborovice z.s.

Marka Šprni a manažera klubu Timotea Políčka

Vážení přátelé a fanoušci zborovické kopané.

Děkujeme všem za podporu, kterou jsme od Vás dostávali pět let. Když jsme počátkem roku 2019 nastartovali projekt znovuobrození kopané v obci Zborovice, stanovili jsme si jako hlavní cíle:

1. Pokračovat v podpoře naší mládeže a zajistit kvalitní podmínky trenérům při výchově našich dětí. Výsledkem měla být výchova nových vlastních odchovanců, kteří měli nastupovat v mužských kategoriích.

2. Postupně vybudovat z průměrného okresního mužstva kvalitní tým, který bude hrát v krajské soutěži na předních místech tabulky. Připravit tak mužský fotbal jako zajímavou a atraktivní podívanou pro diváky, zvýšit návštěvnost fotbalových utkání a ukázat našim dětem nový vzor mužského fotbalu.

3. Postupně realizovat obnovu venkovního areálu pro naše občany a příznivce tak, abychom mohli hrdě hrát pro domácí i hostující publikum.

4. Ve spolupráci s obcí postupně obnovit vnitřní prostory kabin, které jsou ve vlastnictví obce, tak aby splňovaly standartní podmínky pro sportování mužů a mládeže.

Během uplynulých let v období 2019 – 2023 se nám všem společně podařilo navázat na obnovu mládeže, zajistit společně ve sdružení s TJ Zdounky všechny mládežnické kategorie a po téměř desetileté pauze vychovat prvního vlastního odchovance, který je první vlaštovkou při naplnění našeho cíle a hrdě nastupuje za mužstvo mužů.

Naše mládežnické kategorie se kvalitní a zodpovědnou prací trenérů staly několikrát mistry okresu Kroměříž.

Přebudovali jsme mužstvo mužů a mužský fotbal hraje druhou nevyšší krajskou soutěž na špici tabulky. Poprvé v historii klubu jsme vyhráli 1.B třídu a dostali jsme se do semifinále krajského poháru. Náš druhý tým také vykopal postup o třídu výš a hrál finále okresního poháru, který v Kroměříži přišlo podpořit téměř 300 fanoušků zborovické kopané.

Společně se nám všem podařilo vybudovat pěknější zázemí s vyšší kapacitou pro naše návštěvníky a další spolky, které areál mohly využívat.

Odměnou za naše společné snažení nám byli naši fanoušci, kteří dokázali našim hráčům vytvořit skvělé domácí i venkovní prostředí.

Dohromady jsme také zorganizovali a uskutečnili desítky mimo fotbalových kulturních a charitativních aktivit.

Myslíme si, že naše cíle a vizi klubu jsme téměř ve všech bodech splnili. Bohužel vedení obce Zborovice, v čele s panem starostou, vnímá naše působení jinak a s naší prací není spokojeno, naši práci znehodnocuje a ponižuje, což se odráží ve všech jednáních s obcí. Po dlouhých, opakovaných obhajobách naší práce a vize o rozvoji klubu před zastupitelstvem, jsme již vyčerpali všechny síly a energii, které jsme do této dobrovolné činnosti vložili.

Snažili jsme se pro náš klub dělat to nejlepší co umíme. Byli jsme neprávem obviněni z devastace kabin klubu, kdy jsme opakovaně upozorňovali na havarijní stav budovy, která je ve vlastnictví obce a od 70. let neprošla žádnou zásadní rekonstrukcí. Vedení obce nám vypovědělo smlouvu o výpůjčce z celého areálu TJ. Z našeho pohledu obec zanedbala správu svého majetku a snaží se vinu hodit na vedení spolku.

Posledním impulsem ukončit naše společné snažení bylo neodsouhlasení dotace obce na činnost mládeže na rok 2024. Nežádali jsme obec o dotaci na materiální vybavení, sportovní pomůcky či činnost obou mužstev mužů. Žádali jsme dotaci na činnost s mládeží… Z celkové žádané částky na mládež a šachový oddíl nám byla zastupitelstvem odsouhlasena částka, která v podstatě pokrývá pouze náklady šachového oddílu.

24. listopadu jsme se společně definitivně rozhodli oznámit odstoupení z našich funkcí ve vedení klubu. Lépe už naši práci dělat neumíme… Následně bude svolána valná hromada, která rozhodne o další činnosti spolku…

…a i přes to všechno jsme pyšní na ty krásné a úspěšné roky, kdy jsme mohli být oba součástí hrdého spolku TJ Pilany Zborovice. A nelitujeme jediné chvíle, kterou jsme společně s Vámi strávili a kterou jsme společně věnovali našemu klubu.

Zborovickému fotbalu bychom chtěli do budoucna popřát hodně sil a sportovních úspěchů a věříme, že sportovní nadšení se z naší obce nevytratí…

Fotbalisté Zborovic jsou po podzimní části v krajské I. A třídě skupiny B s dvaadvaceti body na pátém místě. V kádru jsou i bývalí ligoví hráči Michal Ordoš či Michal Bárta nebo další zkušení borci.

Co bude dál, nikdo netuší. „Je možné, že mužský tým u nás skončí, což nás mrzí, ale jinou možnost jsme neměli. Se starostou jsme bojovali rok. Vše vyvrcholilo ve čtvrtek, kdy nám obec neodsouhlasila dotaci na činnost mládeže na rok 2024,“ dodal Políček.