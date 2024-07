Pohár se rozjel už v sobotu. Nejvíce diváků přišlo do Vlčnova, kam dojelo Staré Město. Domácí fotbalisté před zraky 349 diváků snížili z 0:3 na rozdíl jediné trefy, hosté si přesto postup do osmifinále podle předpokladů pohlídali.

„Zápas jsme zvládli poměrně slušně. Jenom škoda, že jsme v prvním poločase neproměnili ještě více šancí. Rozhodnuto mohlo být daleko dřív,“ je přesvědčený kouč hostující Jiskry Roman Abrhám.

„Soupeř byl v první půli naprosto dominantní, za 0:3 jsme byli ještě rádi. V sedmdesáté minutě mohlo byt srovnáno, protože hosté po našem snížení vykopával míč z brankové čáry. Rychle nato jsme si ale dali vlastní a polovlastní gól a bylo po dramatu,“ posteskl si trenér domácích Martin Liška.

Obrat se naopak vydařil Mladcové. Domácí borci v derby proti Pasekám sice před vlastními fanoušky prohrávali 0:2, třemi góly však duel zvrátili ve svůj prospěch.

„V celém kontextu utkání je naše vítězství zasloužené, rozhodně se ale nerodilo lehce,“ uznal lodivod favorita Jan Somberg.

„Hráli jsme velice dobře. Nakonec se ukázala kvalitu kádru domácích, bylo znát, že hraje I. A třídu,“ smekl před soupeřem trenér hostů Jaroslav Novotný.

O soutěž výše hrají od nové sezony Tečovice. Mužstvo okolo hrajícího kouče Václava Pavlíčka na domácím hřišti udolalo Hvozdnou 4:2.

„Zvládli jsme první pohárové utkání, ve kterém nám hodně pomohl úvod. Hosté nastřelili tyč po standardní situaci, my z brejku vstřelili první branku a vzápětí po krásné akci druhou. Od té doby jsme měli zápas plně pod kontrolou. Mrzí mě jen poleveni ve druhém poločase, kdy jsme soupeři doslova darovali dvě branky,“ litoval Pavlíček.

V poháru už končí fotbalisté Fryštáku. Svěřenci Jiřího Málka v oslabené sestavě ještě v úvodním poločase mírně vzdorovali Zdounkám, nakonec padli vysoko 1:6.

„Hosté byli v plné sestavě. My nastoupili se šesti dorostenci, chlapi jsou na dovolených nebo mají zdravotní problémy. Bohužel to bylo poznat. Tento fotbal je oproti dorostu rychlejší, důraznější. Náš gólman ve druhém poločase chytl dvě tutovky. Ke konci to už byl chaos,“ přiznal Málek.

2. kolo Zlínského Poháru KFS

Tečovice (I. A třída) – Hvozdná (I. B třída) 4:2 (2:0)

Branky: 57. a 65. Vlachynský, 8. Daniel, 12. Vopatřil – 56. Vrána, 80. Kišš.

Vlčnov (I. B třída) – Staré Město (I. A třída) 2:5 (0:3)

Branky: 56. Havrda, 66. Mikulec – 7., 31. a 84. Zelený, 25. Hastík, 75. vl. Mikulec.

Komárno-Osíčko (III. třída) – Morkovice (krajský přebor) 2:3 (2:2)

Branky: 18. M. Žejdlík, 43. Prášek – 22. vl. M. Žejdlík, 33. Holoubek, 73. Karlík.

Juřinka (I. A třída) – Hrachovec (krajský přebor) 1:4 (0:1)

Branky: 83. Varga – 36. Krumpholz, 56. Baran, 74. Matěj Vajgl, 90. vl. Lukáš.

Mladcová (I. A třída) – SK Zlín 1931 (I. B třída) 3:2 (1:2)

Branky: 68. a 72. Ramert, 32. Ondráš – 19. Januš, 24. Smrčka.

Fryšták (I. B třída) – Zdounky (I. A třída) 1:6 (1:3)

Branky: 27. Křenek – 3., 79. a 87. Malošík, 38. a 73. Krejčíř, 45. Moravec (pen.).

Podlesí (I. A třída) – Francova Lhota (I. A třída) 5:0 (4:0)

Branky: 26., 31. a 47. Hrabovský, 15. Nosálek, 42. Plandor.

Choryně (I. A třída) – Kateřinice (I. A třída) 1:5 (1:2)

Branky: 17. Landa – 3. Doležel, 18. Čtvrtníček, 63. Di Mao (pen.), 76. Maček, 88. Zuzaňák.

Rožnov pod Radhoštěm (I. A třída) – Slušovice (krajský přebor) 1:4 (1:3)

Branky: 37. vl. Michalík – 43. a 65. Hargaš, 12. Kvasnica, 28. Pšenčík.

Březnice (I. B třída) – Nedašov (I. A třída) 8:0 (5:0)

Branky: 24. a 44. Sedláček, 63. a 82. Kurtin, 4. Hrnčiřík, 31. Běhula, 43. Furmánek, 57. Plachý.

Lužkovice (I. B třída) – Štítná nad Vláří (krajský přebor) 3:2 (2:0)

Branky: 30. Tayo, 35. Bossman, 82. Kolařík – 50. Vaculík, 58. Struhař.

Zlechov (I. B třída) – Luhačovice (krajský přebor)

Branky: 65. Š. Červenka, 80. Garaja.

Prakšice (I. B třída) – Nivnice (I. A třída) 4:4 (1:2), 4:2 po pokutových kopech.

Branky: 14. a 48. Gajdůšek, 60. a 64. Jankůj – 43., 72. a 74. Velecký, 19. Obdržálek.

Rymice (I. B třída) – Boršice (krajský přebor) 1:3 (1:3)

Branky: 38. Plhal – 7. a 17. Janík, 43. Chmelař.

Polešovice (I. B třída) – Hluk (krajský přebor) 0:8 (0:6)

Branky: 29. a 33. Chodura, 40. a 49. Sopůšek, 19. Dohnal, 31. Ficek, 42. Straňák, 61. Zlínský.

Kostelec (I. B třída) – Nevšová (krajský přebor) 1:10 (1:3)

Branky: 38. Lošťák – 70. a 90. Kušnier, 19. a 28. Bobčík, 37. Castro, 51. Tomšů (pen.), 57. Fuksa, 72. Brunclík, 80. Tamasco, 82. Švach,