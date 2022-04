I. B třída sk. B, skupina C, 20. kolo - FK OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – PILANA ZBOROVICE 1:2 (1:2). Branky: 31. Matěj Pšurný - 19. Dominik Bejdák, 23. Ivan Gröpl. Rozhodčí: Brabec. Diváci: 100.

Snaživé domácí, za které celý zápas odehrál trenér Martin Voráč, rychle vrátil zpátky do hry zblízka dorážející Pšurný, porážku ale Novovešťané neodvrátili.

„Při vší úctě k vynikajícímu soupeři jsme mohli při troše štěstí získat i bod. Vypracovali jsme několik šancí na vyrovnání. Hosté by se za remízu ani nezlobili,“ je přesvědčený trenér Ostrožské Nové Vsi Martin Voráč.

Svěřence i přes další domácí prohru oprávněně chválil. „Proti Zborovicím, které mají výborný a v této třídě nejlepší mančaft, jsme i v oslabení sestavě odehráli špičkový zápas. Brzy jsme sice prohrávali 0:2 a v tu chvíli jsem z toho měl strach, že to dopadne špatně, ale zabrali jsme a byli jsme favoritovi rovnocenným soupeřem,“ míní Voráč.

„Při lepší koncovce jsme mohli získat třeba bod, ale z porážky vědu neděláme. Zápas byl oboustranně férový, navíc se hrál v perfektní kulise,“ ocenil Voráč.

Suverénní Zborovice, které zase podporovala asi třicítka skalních fandů, na hřišti devátého týmu tabulky potvrdily roli favorita, jednoduché to ale rozhodně měly.

Těsné vedení sice mohly několikrát navýšit, ale v zakončení se soužily a i proto se až do konce střetnutí strachovaly o náskok.

„Spokojený jsem hlavně s výsledkem a třemi body. Hra ale hlavně ve druhém poločase nebyla podle mých představ,“ přiznal hostující trenér Radomír Barnet.

„Od nás to bylo spíš takové bojovné, ustrašené. Byli jsme málo důrazní i efektivní. Nebyli jsme tolik na míči, jak jsme chtěli. Po změně stran jsme se přizpůsobili soupeři a stejně jako on jenom nakopával dlouhé míče dopředu, vzadu jsme se snažili domácí ubránit. Škoda nevyužitých příležitostí, kdybychom z jasných tutovek zvýšili na 3:1, zbytek utkání by byl klidnější,“ ví dobře padesátiletý kouč.

Přitom začátek utkání favoritovi vyšel. „Dali jsme dva góly a vypadalo to, že všechno bude v pohodě. Pak jsme ale po rychle rozehraném autu nepokryli hráče, což je strašná chyba, a soupeře jsme pustili zpátky do zápasu,“ štve Barneta.

Hosté po inkasované brance znejistěli, místy tápali. „Ztratili jsme půdu pod nohama a snažili se to nějak uhrát,“ uznal zborovický kouč. „Mrzí mě, že jsme nehráli naši hru, a taky zranění některých hráčů. Dostali se na hřiště i kluci, kteří dlouho nehráli. Nakonec jsem rád, že to zvládli, ale druhá půle byla z naší strany spíše boj než fotbal,“ dodal Barnet.

Jen pro zajímavost, hráči společně s fanoušky před sobotním zápasem uctili památku zesnulých bývalých hráčů a funkcionářů Ostrožské Nové Vsi Jaroslava Řezáče a Štefana Ratici.