Emotivní a třaskavý duel vygradoval až v samotném závěru. V době, kdy utkání směřovalo k remíze a dělbě bodů, vstřelili favorizovaní hosté čtvrtou branku. Mladý sudí Jakub Orság ale gól kvůli údajné ruce neuznal.

Následně byl za vulgární kritiku teprve devatenáctiletého arbitra vyloučen domácí Pavel Michut.

Zdroj: Jan Zahnaš

Vzápětí přiběhl hostující Jakub Borák a začal sudího tahat za dres. „Po udělení červené karty mi vytrhnul kartu z ruky a následně doběhnul hostující hráč Petr Berka a chytil mě pod krkem se snahou mě trefit do obličeje se slovy „Tak to jsi zm..de posral toto," líčí ve zprávě rozhodčí.

Do potyčky se zapojili i další fotbalisté Zubří. „Hostující hráč číslo dvě Jiří Raždík se mě při incidentu snažil trefit pěstí se slovy: „Já tě zabiju ty čů..ku," tvrdí Orság.

Hlavně díky svému asistentovi Perutkovi a funkcionářům hostujícího týmu se mu to nepodařilo.

Po tomto incidentu byl zápas ihned ukončen. „Při odchodu z hrací plochy se v blízkosti středového kruhu strhla hromadná bitka obou týmů, kterou pořadatelská služba zvládla uklidnit,“ dodal Orság.

Okresní přebor Vsetín, 12. kolo



TJ Sokol Hutisko-Solanec – FC Zubří 3:3 (1:2), nedohráno Branky: 62. a 67. Josef Slovák, 7. Tomáš Kozák z penalty – 2. Petr Boruta, 37. Václav Krupa, 84. Jakub Mičkal. Rozhodčí: Orság – Perutka, Pavlát (Juřica)Žluté karty: Kantor, Slovák – Raždík, Boruta. Červená karta: 88. Michut (Hutisko-Solanec). Diváci: 100.





Trenér domácího Hutiska Rostislav Malina se k událostem nechtěl vyjadřovat. Pro Valašský fotbal okomentoval jenom utkání do 88. minuty.

„První poločas byl vyrovnaný. Na rychlou branku Zubří jsme dokázali reagovat. Škoda, že jsme před přestávkou dostali druhou branku. I tak jsme ve druhém poločase měli převahu. Za stavu 3:3 dali hosté branku, ale ta jim nakonec nebyla uznána. To, co se stalo následně, do fotbalu nepatří,“ prohlásil Malina.

Podle hostujícího asistenta trenéra Roberta Jurajdy sobotní utkání pokazil rozhodčí tým, jakým stylem ho do první minuty řídil. „Špatně posuzoval herní situace. Svá chybná rozhodnutí na obě straně kompenzoval a pak to dopadlo takhle. Nebyly to kluby, ale rozhodčí, kdo pokazil dnešní zápas,“ míní Jurajda.

Důležitá však bude zpráva delegáta Karla Juřici. Hlavně z ní a ze zápisu o utkání bude Sportovně-technická a Disciplinární komise OFS Vsetín vycházet.

Už teď je ale jasné, že někteří borci ze Zubří si fotbal dlouho nezahrají.