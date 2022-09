„Pokud by zápas skončil 6:6, tak by to bylo odpovídají dění na hřišti,“ souhlasí kunovický trenér Petr Chaloupka.

Bývalý zadák se v závěru střetnutí ocitl na trávníku ve vyložené šanci, ale trefil jenom zborovického brankáře Haráska.

Favorit si tak zhluboka oddechl. „Málem jsme doplatili na naši produktivitu, která byla tentokrát žalostná. Kdybychom z těch šancí proměnili alespoň polovinu, zápas by se odvíjel úplně jinak,“ má jasno hostující kouč Radomír Barnet.

I. A třída sk. B, 5. kolo -

FOTBAL KUNOVICE – TJ PILANA ZBOROVICE 1:2 (1:1)

Branky: 36. Martin Váňa - 40. Andreas Chaloupka vlastní, 54. Richard Jičínský. Rozhodčí: Korch. Červená karta: 32. Ordoš (Zborovice). Diváci: 141.

S prvním poločasem spokojený vůbec nebyl. „Spíš jsem byl zklamaný z laxního přístupu, ani pohyb hráčů nebyl podle představ. Myslel jsem si, že budeme víc dominantnější na míči, který jsme svojí lehkovážností několikrát zbytečně ztratili a nechávali jsme soupeře chodit do brejků, šancí,“ uvedl Barnet.

Kunovice hrály dobře, jenže předháněly se v zahazování šancí. Jako první neuspěl Marovič, po něm šel sám na gólmana kapitán Roubal, ale mířil nad. Tutovku zazdil Masařík, hlavičku Váni zastavil gólman Harásek, podle domácího útočníka už byl ale hostující brankář i s míčem za čarou.

Na druhé straně pálil Bejdák do břevna, dorážku Slaměníka famózním zákrokem zneškodnil gólman Němčický, který si poradil s hlavičkou Hanuse.

Ofenzivní zápas výrazně poznamenalo vyloučení Ordoše. Ex-ligový fotbalista po souboji ve středu hřiště zasáhl podrážkou na zemi ležícího Váňu a byl vyloučen. „Za mě to rozhodčí trošku nezvládli. Nechci se ale na ně vymlouvat,“ zůstal v klidu Barnet.

Vzápětí přišel pro Zborovice další úder, když Váňa otevřel skóre. Pilana ale výsledek rychle srovnala, po standardní situaci si dal Chaloupka hlavou vlastní gól.

I. A třída sk. B: Nedachlebice slaví po přestřelce 6:5, Ordoš byl vyloučen

Obrat zařídil v 54. minutě Jičínský. „Hned na začátku druhého poločasu jsme měli dvě tutovky, i proto bylo utkání až do samotného konce nervózní. Za stavu 2:1 jsme chodili sami na gólmana Kunovic,“ hlásil Barnet.

Mužstvo ale chválil. „Kluci bojovali, i v deseti dřeli, snažili se dál hrát otevřený fotbal. Jenom těch neproměněných šancí byli mnoho na můj vkus moc,“ prohlásil.

Také soupeře žehral nad neproměněnými šancemi, které si vypracovali až dost. „Naopak hostům, kteří v tu dobu hráli bez vyloučeného Ordoše, jsme darovali zbytečné standardní situace, po kterých skórovali. My jsme se pak snažili vyrovnat, ale bohužel jsme nedokázali skórovat ani z penalty, kterou Dobrozemský zahodil,“ řekl Chaloupka.

Domácí se pak po sudím Korchovi dožadovali odpískání ještě jednoho pokutového kopu, ale rozhodčí nechal pokračovat ve hře. „Přitom druhá penalta byla ještě jasnější než ta první, ale místo toho Váňa obdržel žlutou kartu,“ kroutil hlavou Chaloupka.

I přes těsnou prohru ale tým za odvedený výkon a bojovnost chválil. „Jen jsem zklamaný z toho, že nemáme alespoň bod, který bychom si zasloužili,“ míní.

Zborovice podporované věrnými fanoušky odjížděly z Bělinky se smíšenými pocity. „Jsem spokojený pouze se třemi body, ale nespokojený s produktivitou a vyloučeným Ordošem, kterého čeká trest. Za mě to bylo zbytečně vyhecované a nervózní utkání plné emocí,“ dodal Barnet.

S kolegou souhlasil i Chaloupka. „Utkání hodnotím jako velmi emotivní, s mnoha šancemi na obou stranách. Bylo to nahoru a dolů, divákům se určitě musel zápas líbit. Pro nás trenéry už to bylo horší,“ uzavřel kunovický kouč.