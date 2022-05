PLANEO CUP 2022, KATEGORIE U11

Konečné pořadí: 1. AC Sparta Praha (19), 2. SK Slavia Praha (18), 3. Dynamo České Budějovice (13), 4. Baník Ostrava (9), 5. Zbrojovka Brno (7), 6. FC Slovácko (6), 7. Hanácká Slavia Kroměříž (6), 8. Sigma Olomouc (4).

Nejlepší hráč: Štěpán Židlík (Hanácká Slavia Kroměříž)

Nejlepší střelec: Tomáš Hašler (AC Sparta Praha)

Nejlepší brankář: Dominik Jeřábek (Slavia Praha)

Stejně jako u všech ostatních věkových kategoriích, tak i v U11 je ve finálovém turnaji rozdělených 24 týmů do čtyř skupin po šesti, kde mužstva hrají ve skupině systémem každý s každým.

Výsledky v základních skupinách pak jednotlivé týmy zařadí do Zlaté, Stříbrné a Bronzové skupiny, přičemž v té Zlaté se hraje o turnajové prvenství.

Do Zlaté skupiny se bez jediné ztráty kvalifikovaly dva týmy, když mladíci AC Sparta Praha a Hanácké Slavie Kroměříž vyhráli všechna utkání v základní skupině, a tudíž šli do finálových klání s nejlepší bilancí.

Další dvě základní skupiny registrovaly na první příčce Baník Ostrava a pražskou Slavii, když oba týmy ale ztratily. Baník nestačil na Bohemians Praha a Slavia remizovala se Slovanem Liberec.

Tyto ztráty si ale Baník ani Slavia do Zlaté skupiny nepřinesly, protože se do ní započítávaly jen výsledky s druhým ve skupině. Zlatou skupinu ještě doplnila čtyři družstva z druhých míst Sigma Olomouc, Zbrojovka Brno, FC Slovácko a Dynamo České Budějovice.

Ve Zlaté skupině vládla Sparta, která naplno nebodovala jen v utkání s českobudějovickým Dynamem, s nímž remizovala 1:1. Klíčovým se ukázalo být vítězství 2:0 nad největším rivalem Slavií, která obsadila v pořadí turnaje o pouhý jeden bod 2. místo. Bronzovou medaili si na jih Čech odváží Dynamo České Budějovice.

Kanonýři v Kroměříži. Na unikátní zápas dorazí i Koller, Lafata, Kuka či Siegl

Turnaj navštívil regionální patriot a rodák z nedalekého Hulína Zdeněk Zlámal. Brankář, který působil nejen v českých klubech, ale i v zahraničí, před necelým rokem ukončil svou aktivní kariéru.

„Hulín je můj domov, tady jsem doma, tady jsem vyrůstal a tady v Kroměříži jsem odehrál spoustu utkání v mládeži i v dospělosti a jsou to zážitky, na které se nedá zapomenout. Mně se projekt hrozně líbí. Myslím si, že pro mladé nadcházející hvězdy je to výborné. Taky jsem byl malý a podobné akce si pak nesete svou kariérou, vzpomínáte na ně a jsou to nejkrásnější zážitky. Tady se setkávají týmy z celé České republiky a můžou si porovnat, jak jsou konkurenceschopné i proti velkým klubům jako Sparta nebo Slavia. A to je pěkné.“

Pozitivními slovy na adresu Poháru mládeže FAČR PLANEO CUPU nešetřil ani regionální trenér mládeže ve Zlínském kraji Petr Zapletal. „My jsme rádi, že projekt zavítal i k nám a vážíme si toho. Ve Zlínském kraji vyrůstali juniorští reprezentanti a pracujeme, jak nejlépe můžeme. Máme v kraji dva velké týmy, Zlín a Slovácko, a tady pak za nimi následuje Kroměříž. Pereme se sice s úbytkem dětí, ale máme projekty, které se snaží ten úbytek brzdit. Ale pořád platí, že kdo chce hrát a má fotbal rád, tak si cestu na hřiště najde.“