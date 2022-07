„Jsme s ním předběžně domluvení. Teď záleží, jak bude vypadat v dalších zápasech. Samozřejmě chceme v mužstvu zvýšit konkurenci, počítáme s ním,“ uvedl trenér Kvasic Jindřich Lehkoživ.

Memoriál Antonína Vašáka, 10. ročník -

Finále: Zborovice – Kvasice 1:4

O 3. místo: Loštice – Zdounky 2:1 na penalty

Semifinále: Zborovice – Loštice 6:1, Kvasice – Zdounky 4:0

Nejlepší střelec: Edvard Vasiljev (Kvasice) – 4 branky

Nejužitečnější hráč: Michal Ordoš (Zborovice)

Nejlepší brankář: Dominik Kulatý (Loštice)

Diváci: 250

Kromě Vasiljeva účastník krajského přeboru zkouší také Martina Lapčíka z Nedachlebic, další novou tváří je Lukáš Chytil z dorostu Kroměříže.

V týmu ze zdravotních důvodů skončil pouze Martin Neubert, ostatní opory pokračují v Kvasicích, které si na úvod přípravy poradilo se Zdounky i Zborovicemi.

„Jsem spokojený s přístupem kluků. Jelikož ze zúčastněných týmů hrajeme nejvyšší soutěž, byla naší povinností turnaj vyhrát, což se nám podařilo. Turnaj po prvním týdnu běhání splnil svůj účel,“ uvedl Lehkoživ.

Pořádající Zborovice druhé místo braly. Fanoušky potěšily hlavně exhibiční výhrou nad Lošticemi, ve finále už jim pak chyběly síly.

Příznivcům Pilany se poprvé v zápase představily všechny letní posily. Ex-ligový Michal Ordoš byl dokonce vyhlášen nejužitečnějším hráčem.

„U něj je vidět obrovská zkušenost. Skvěle organizuje hru, má neuvěřitelné herní myšlení. Bude vynikat, soupeře převyšovat,“ míní zborovický trenér Radomír Barnet.

Dalšími novými tvářemi v týmu nováčka I. A třídy skupiny B jsou Dominik Knap z Morkovic a Michal Baran, jenž naposledy působil v Kralicích na Hané.

„Přišel na trénink, projevil zájem u nás hrát, tak ho zkoušíme. Bude v širším kádru,“ říká Barnet.

Posila Kroměříže má zbrojovácké srdce. Brnu přeje v lize štěstí, sám chce hrát

S Knapem se domlouvali už před rokem, vyšlo to ale až nyní. „Jsem rád, protože ho znám. Byl jsem to já, kdo jej přivedl do Morkovic,“ připomíná.

„Sice jej trošku limitují osobní souboje, což je vzhledem k jeho postavě logické, ale jinak je to velmi dobrý fotbalista, který umí přejít přes protihráče, přesně zakončit,“ vyzdvihuje Barnet.

I když ve Zborovicích skončil Petr Krejčí, vedení klubu už žádné další posily neshání.

„Spíš mě mrzí reakce místních kluků, kteří jsou dobří, ale chtějí hrát jenom za béčko,“ nechápe kouč.

S podobou kádru je spokojený. „Pokud nás nebudou limitovat zranění, tak to bude dobré,“ věří.

Pilana se na novou sezonu připravuje dvakrát týdně. Kromě pohárového duelu s Tečovicemi má v plánu ještě odehrát utkání s Boršicemi. Na soupeře z vyšší krajské třídy bude dobře nachystaná.

„Já mám vždycky vyšší cíle. Chceme hrát nahoře. Když to nevyjde, nic se neděje, ale věřím, že budeme trápit mužstva z popředí, které budou bojovat o postup,“ dodává.

Zdounky zatím pokračují ve stávajícím složení. V mužstvu skončil akorát veterán Mrázek, který se v Kroměříži věnuje trénování mládeži. Klub řeší příchod tří hráčů.

Podívejte se: Kroměříž trápila Brno, jediný gól ligové Zbrojovky vstřelil Fousek

Na turnaji ve Zborovicích nepropadly. Kvasicím sice podlehly 0:4, ale v souboji o třetí místo remizovaly s Lošticemi, padly až po penaltách.

„Kluky musím za přístup i výkon pochválit. Neměli to proti soupeřům z vyšších soutěží jednoduché, ale obstáli se ctí,“ prohlásil trenér Zdounek Petr Bíbr.

Sobotní klání bral jako příjemné zpestření letní přípravy. „Hlavně ať si to kluci užijí a nikdo se nezraní,“ přál si.

Cenu pro nejlepšího brankáře obdržel Dominik Kulatý z Loštic, v areálu se vystřídalo

250 diváků. Ti šťastnější si pak domů odnesli nějakou z cen z bohaté tomboly.