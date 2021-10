I když po proměněné penaltě Bělašky vedl 1:0, nakonec soupeři z Kroměřížska podlehl 1:3. Obrat hostů řídil dvěma brankami Gejdoš.

„Bylo vidět, že když kluci prvních dvacet minut dodržovali mé pokyny, tak to šlo. Všechno má ale svůj čas. Mančaft si musí sednout. Jinak zápas nebyl z naší strany špatný. Dokud kluci hráli, co měli, tak to fungovalo. Pak jsme trošičku začali zmatkovat a začali se vracet k tomu, co tady bylo dříve trendem,“ posteskl si Cigoš.

I když po konci v Boršicích nechtěl o dalším trénování ani slyšet, nakonec se nechal šéfem zlechovského fotbalu Liborem Rosůlkem pukecat.

„Mám tady nějaké vazby mám. Třeba jsou tady kluci, kteří jsou syny mých bývalých spoluhráčů. Lidé z klubu mě oslovili po porážce v Hluku. Já jsem sice sám sobě slíbil, že se až do konce roku budu dávat dohromady, ale nakonec jsem podlehl a souhlasil, že to tady zkusím,“ přiznal.

Úkol, který dostal do vedením klubu, je jasný. Cílem celku z Uherskohradišťska je záchrana první A třídy. Cigoš je i přes současné postavené a chudý bodový zisk optimistou.

„Věřím, že když se to dá v zimě trošku dokupy a posílí nějakými hráči, budeme mít na to, abychom se ze spodku tabulky odlepili,“ je přesvědčený. „Když kluci vydrží pokyny plnit celých devadesát minut, můžeme body uhrát s kýmkoliv. Nadstandardními týmy jsou pouze Hluk a Osvětimany,“ míní.

I. A třída sk. B, 12. kolo -

SK Zlechov – FC Koryčany 1:3 (1:1)

Branky: 24. Michal Bělaška z penalty - 28. a 53. Rostislav Gejdoš, 81. Karel Věžník.

Rozhodčí: Horváth - Ševčík, Polášek. Žluté karty: Duchtík – J. Věžník, Kaňa, Tesař. Červená karta: 86. Jan Věžník (Koryčany). Diváci: 80

Zlechovští už s Koryčany ukázali, že nejsou v krajské třídě jenom do počtu. V první půli nehráli špatně. Vzadu byli organizovaní, tlačili se i do šancí. Velcr ještě zakončoval vedle, ale ve 24. minutě už se domácí radovali.

Šmatelka obešel brankáře Rottera a zblízka mířil do tyče, ale při dorážce byl Teaseřem faulovaný a sudí Horváth ukázal na bílý puntík. Zodpovědnost vzal na sebe Bělaška a proměněnou penaltou poslal Zlechov do vedení.

O to ale poměrně brzy přišel, když Gejdoš ještě do přestávky srovnal na 1:1.

I za tohoto nerozhodného stavu bylo o co hrát. „Bohužel v poločase nám odjel útočník Velcr rodit. Jeho odchod ovlivnil naše rozestavení i výkon,“ je přesvědčený Cigoš.

„Ve druhé půli jsme se dostali pod větší tlak, ale dokázali jsme se bránit. Bylo to o tom, kdo dá druhý gól,“ doplnil.

Nakonec udeřily aktivnější Koryčany. Obrat završil po individuálním průniku Gejdoš.

Hosté pak zasadili soupeři ještě jednu ránu. Hlavičku Kani po rohu Posoldy sice brankář Červinka vyrazil na roh, ale proti střele Karla Věžníka neměl nárok.

I když se v závěru nechal zbytečně vyloučit krajní bek Jan Věžník, Koryčany už to zvládly a i v deseti vedení uhájily.

„Zlechov potvrdil, že je houževnatý a bojovný soupeř. Ve druhém poločase jsme ale byli herně lepší, vypracovali si víc šancí a zaslouženě jsme vyhráli,“ uvedl kouč Koryčan Boris Kroutilík.

O výměně trenéra v týmu soupeře dobře věděl. „Pan Cigoš je dobrý trenér. Slyšeli jsme, že nový kouč měl v pátek na tréninku patnáct lidí. Bylo jasné, že se hráči pod ním budou chtít ukázat a že budou bojovat ještě víc než v minulých zápasech. Pro nás je důležité, že jsme odčinili předcházející zaváhání s Buchlovicemi,“ uvedl bývalý útočník Kyjova či Morkovic.

Kroutilík po sobotním dopoledním duelu vyzdvihl výkon stoperské dvojice. „Káňa s Prachařem byli základním kamenem našeho úspěchu, plus se k nim přidal dvougólový Gejdoš,“ ocenil klíčovou trojici.

Zlechov takové borce v sestavě neměl. „Na hody jsme si alespoň ten jeden bod za snahu zasloužili,“ dodal Cigoš.