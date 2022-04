Semifinále poháru Zlínského KFS -

JISKRA STARÉ MĚSTO – FC MORKOVICE 3:5 (1:2)

Branky: 44. a 58. Petek, 83. Zelený – 62., 67. a 90.+2. Knap, 7. Pospíšil, 28. Oplt. Rozhodčí: Rybka - Zelený, Bartoň. Žluté karty: Noha, Petek – Kapounek, Šlajs Jarka. Diváci: 650.

Morkovice na Širůchu zvládly roli favorita, proti týmu z I. B třídy se ale pořádně nadřely. „Užíváme si to, ale nebylo to jednoduché,“ uznal hostující trenér Vladimír Andrýsek.

„Staré Město má výborný mančaft, na první B třídu až nadstandardní. Zápas byl dramatický až do konce. Malinko jsme si to zavařili sami, když jsme nedali tutovky, taky jsme soupeře občas pustili do šancí. Takové chyby jsme udělat nemuseli, k fotbalu ale patří,“ přidal.

Nadšeně hrající domácí ve druhé půli smazali dvoubrankové manko, ještě v závěru výsledek snížili na 3:4, na penalty ale ani s podporou fanoušků nedosáhli.

„Pro fanoušky to byl krásný zápas. Myslím, že to bylo naše nejlepší utkání v poháru. I s pěti dorostenci v základní sestavě jsme byli Morkovicím rovnocenným soupeřem. Starší kluci jim pomohli. Hosty jsme chvílemi i přehrávali. Škoda, že to nevyšlo,“ posteskl si kouč Jiskry Petr Sonntag.

Podívejte se: nominační turnaj dorostenců ovládl výběr OFS Uherské Hradiště

Staré Město i bez vykartovaného Hastíka protivníka z vyšší třídy občas zmáčklo, vzadu ale mělo problémy, i proto inkasovalo pět branek. „Bohužel soupeř potrestal naše chyby. I když čtvrtému a pátému gólu přecházely útočné fauly, ale s tím nic neuděláme,“ uvedl Sonntag.

Svěřence i přes vyřazení oprávněně chválil. „Takové zápasy bychom potřebovali hrát každý týden, aby se kluci ještě posunuli,“ má jasno.

Jiskra začala proti Morkovicím skvěle. Hned v první minutě zahrozil Zdeněk Sonntag. Jeho prudkou hlavičku po rohu s obtížemi vytěsnil mimo hostující gólman Jarka.

Devátý tým krajského přeboru Zlínska nepříjemnou chvíli přečkal a po rychle rozehraném autu udeřil. Skóre v 7. minutě otevřel Pospíšil. Hosté byli v první půli daleko nebezpečnější. Oplt dorážel zblízka do břevna, stoper Karlík zase nedokázal po standardní situaci usměrnit balon do sítě. Druhý gól vstřelil Oplt hlavou po centru z pravé strany.

Také Staré Město udeřilo před přestávkou ze vzduchu. Parádní nahrávku Otáhala přetavil v kontaktní branku útočník Petek.

Jiskra se zvedla, ale úvod druh půle patřil hostům. Křídelník Knap dvakrát pláchl domácí obraně, ale proti gólmanovi Nohovi ve vyložených šancích ani jednou neuspěl.

Litovat zahozených šancí ale nakonec nemusel. I když Petek další přesnou hlavičkou srovnal na 2:2, třiadvacetiletý Knap v 62. minutě svoji třetí tutovku proměnil a vrátil Morkovicím vedení, které pak stejný hráč ještě navýšil.

Hotovo ale pořád nebylo. Naději na zvrat oživil střídající dorostenec Zelený. Jiskra v závěru protivníka zmáčkla, žádnou velkou šanci už ale neměla. Hosté se ubránili, v nastaveném čase pak pláchl Knap a střelou do prázdné domácí brány zkompletoval svůj hattrick a poslal Morkovice na zlínskou Letnou.

Podívejte se: dorostenci Slovácka hráli s Olomoucí. Úspěšnější byla osmnáctka

Na stadionu ligového Fastavu Zlín se představí znovu po čtyřech letech.

„Na finále se těšíme. Samozřejmě ho chceme vyhrát. Snad budou všichni kluci zdraví,“ přeje si Andrýsek.

Ve středu postrádal jenom vyloučeného Večerku. „My ale moc hráčů nemáme. Před sezonou spousta kluků odešla. Místo toho, abychom se v zimě posílili, tak jsme se ještě oslabili,“ připomíná.

Morkovice si o cennou trofej zahrají už potřetí. Radovaly se pouze před deseti lety, kdy zdolaly Kelč a slavily double.

Letošního soupeře neřeší. „Oba týmy hrají nižší soutěž, takže na papíře budeme favoritem, ale my tuto roli neumíme občas zvládnout. Snad to dotáhneme do vítězného konce,“ doufá Andrýsek.