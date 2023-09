/FOTOGALERIE a VIDEO/ Nečekanou změnu hlásí již po první polovině podzimní části krajského přeboru v táboře fotbalistů Slušovic. V sobotu dopoledne totiž rezignoval na pozici trenéra Michal Hlavňovský, pár hodin před duelem 8.kola v Kvasicích. Třebaže hosté bojovali, na rozjeté Kvasice neměly a padly vysoko 1:5.

Fotbalisté Kvasic (v bílém) v 8. kole krajského přeboru porazili Slušovice vysoko 5:1. | Video: Zapletal Mojmír

Vlastimil Chytrý, trenér Kvasic: „Musím pochválit kluky za výborný vstup do utkání. V první minutě ještě střelu Lukáše Berkyho brankář hostí vyrazil na roh, ale hned ve třetí jsme šli do vedení brankou Jirky Sigmunda. Utkání se definitivně zlomilo po půlhodině hry, kdy Slušovičtí nastřelili po centru ze strany hlavou břevno a nám se podařilo hned z protiútoku navýšit vedení po krásné střele z osmnácti metrů Jirkou Sigmundem. Před přestávkou Lukáš Berky tečoval hlavou centr Strašáka a o utkání bylo rozhodnuto. Ve druhé pulce jsme přidali další dvě branky a od stavu 5:0 už se utkání jen dohrávalo. Hoste z rohu v závěru korigovali na 5:1. Jsem rád, že jsme utkání s nepříjemným soupeřem zvládli a věřím, že si vítěznou náladu přenesené i do dalšího utkání na půdě silného Hluku.“

MISTROVSKÁ KOPANÁ - výsledky a střelci víkendového kola

Michal Klimt, vedoucí týmu a předseda Slušovic: „V sobotu ráno nám ohlásil svou rezignaci trenér Hlavňovský. Museli jsme se navíc vyrovnat i s absencí obou gólmanů a dvou hráčů základu. Na to se ale nebudeme vymlouvat. Výsledek vypadá hrozivě, nicméně první poločas byl z naší strany slušný, byli tam i gólové momenty, holt my je neproměnili a soupeř po našem nedůrazu ano. Ve druhém poločase jsme již nenašli vnitřní sílu s výsledkem něco udělat. Soupeř je velmi vyzrálý a určitě si půjde za svým cílem. Před námi je ještě 15 bodů a určitě neskládáme zbraně!“

KVASICE - SLUŠOVICE 5:1 (3:0)

Branky: 3. a 37. Sigmund, 45+1. Berky, 51. Vojtášek, 59. Hradil - 70. Večeřa.