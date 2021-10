Region - Šlágr 10. kola fotbalového krajského přeboru před téměř třemi stovkami fanoušků skončilo smírně 2:2. Duel v Napajedlech přitom měl výrazně lépe rozehrán lídr z Baťova, který během deseti minut vedl 2:0 a do přestávky stihl rozezvučet tyč i břevno. Domácí však bojovným výkonem dokázal manko smazat.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.