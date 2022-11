„Byl jsem připravený na to, že soupeři z okresu Uherské Hradiště budou velmi šikovní, což se potvrdilo. Mařatice i Hradčovice předvedly dobré výkony, my jsme nakonec prokázali větší bojovnost i nasazení a turnaj vyhráli,“ uvedl trenér Holešova Josef Havelka.

Zimní halový turnaj dorostu, OFS Uherské Hradiště CUP 2022

Výsledky: Mařatice – Hradčovice 2:3, Lípa – Polešovice 0:0, Lidečko - Holešov B 1:2, Hradčovice - Holešov B 0:0, Polešovice – Lidečko 1:0, Mařatice – Lípa 3:0, Lípa – Hradčovice 1:5, Lidečko – Mařatice 0:0, Holešov B – Polešovice 2:1, Hradčovice – Polešovice 4:0, Mařatice - Holešov B 1:2, Lípa – Lidečko 2:4, Lidečko – Hradčovice 2:1, Holešov B – Lípa 1:1, Polešovice – Mařatice 3:1.

Konečné pořadí: 1. Holešov B (3 2 0 – 7:4 – 11 bodů), 2. Hradčovice (3 1 1 – 13:5 – 10 bodů), 3. Polešovice (2 1 2 – 5:7 – 7 bodů), 4. Lidečko (2 1 2 – 7:6 – 7 bodů), 5. Mařatice (1 1 3 – 7:8 – 4 body), 6. Lípa (0 2 3 – 4:13 – 2 body).

Nejlepší střelec: Dominik Šrámek (Hradčovice) – 4 branky

Nejlepší hráč: Jakub Číž (Lidečko)

Nejlepší brankář: David Maňák (Holešov B)

Druhé skončily Hradčovice, které měly v sestavě nejlepšího střelce. Dominik Šrámek se trefil čtyřikrát. Ale ani jeho přesné zásahy k triumfu nestačily.

Parta kouče Michala Kroči totiž nezvládla svůj závěrečný souboj s Lidečkem a přišla nejen o neporazitelnost, ale o první místo. „Je to škoda. I když jsme narazili na kvalitní soupeře, měli jsme na to, abychom turnaj vyhráli. Poslední zápas nám nevyšel. Jinak to ale byla hezká příležitost, jak si zkrášlit víkend,“ usmívá se Kroča.

Dorostenci Hradčovic na rozdíl do soupeřů trénují v hale každý týden. „Kluky učíme, že je to úplně jiný fotbal, než na jaký jsou zvyklý zvenku,“ uvedl Kroča.

Třetí příčku obsadily Polešovice díky závěrečné výhře nad Mařaticemi. „Kluci to měli jako odměnu za půlroční práci. Díky výsledkům a umístění v mistrovské soutěži se mohli tohoto turnaje zúčastnit. Samozřejmě v hale je hra jiná než venku na trávníku. Z vlastní zkušenosti vím, že někteří byli v hale daleko lepší než třeba na velkém hřišti. Beru to jako zpestření. Kluci se na to hodně těšili,“ uvedl trenér Polešovic Miroslav Hlahůlek.

Bývalý ligový záložník své svěřence v týdnu učil alespoň postavení při standardních situacích a rozehrávku.

Sedm bodů získalo i čtvrté Lidečko. „Po sezoně jsme dali klukům do Vánoc pauzu, ale i tak jsme si udělali pár tréninků v tělocvičně nebo u nás na umělce. Nikdy tady podobná konfrontace vedoucích týmů okresních přeborů Zlínského kraje dorostu nebyla, takže to vnímám velice pozitivně. Je to super akce,“ prohlásil trenér Lidečka Josef Hyžák.

Zkušený kouč je s první polovinou sezonu nadmíru spokojený. „Herně to bylo výborné. V kádru je včetně starších žáků nějakých dvacet kluků. Před jarem máme náskok. Snad už to dohrajeme,“ přeje si Hyžák.

Spolehnout se může nejen na Jakuba Číže, který byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje.

Páté byly Mařatice. „Musím OFS Uherské Hradiště poděkovat za to, že uspořádali takový turnaj pro dorosteneckou kategorii. Byli jsme moc rádi, že jsme se mohli této akce zúčastnit. Pro nás to byl vrchol podzimní části. Pro kluky je to perfektní zážitek i zkušenost. Zjistili, jak jsou na tom týmy z celého Zlínského kraje,“ uvedl trenér Mařatic Radomír Vlk.

Se svými svěřenci se na halové klání nijak zvlášť nechystal. „Trénujeme na menší umělce v Mařaticích. Hřiště je stejně veliké jako tady v hale. My takovou nemáme, takže jsme jenom venku,“ říká Vlk. Jeho tým se chce na jaře porvat o postup do vyšší soutěže.

Poslední šestá příčka zbyla na Lípu. „Pro nás to byl vůbec první halový turnaj,“ přiznává předseda klubu Sokol Lípa Jiří Švejda. Zkušený gólman v oddíle působí i jako trenér mužů a dorostu. „Máme za sebou celkem zajímavý podzim. U dorosteneckého týmu byly snad deset let stejní trenéři, takže jsme udělali změnu, aby se pročistil vzduch. Kluci se semkli a v naší soutěži jsme druzí,“ líčí.

Talentovaní mladíci už dostávají příležitost i v prvním týmu. „Dáváme jim hodně prostoru. I proto jsme odmítli postup. Letošní sezonu obětujeme tomu, aby si kluci soutěž osahali a v budoucnu to budeme stavět právě na nich,“ tvrdí Švejda.

Turnaj, který odřídili rozhodčí Pavel Bartoň a Martin Zelený, se hrál systémem každý s každým. Hrací doba byla osmnáct minut.

Pořadatelem byl výkonný výbor OFS Uherské Hradiště. „Tato kategorie nás všechny trápí nejvíce a je pro ni potřeba pro ni něco dělat,“ říká předseda Komise mládeže OFS Uherské Hradiště Pavel Franěk.

S nápadem přišel před pár měsíci místopředseda svazu Aleš Zlínský. „Zatímco pro žáky a přípravky pořádá nejen okresní fotbalový svaz turnajů spousty, pro tuto věkovou kategorii je podobných akcí velmi málo. Dlouho jsem nevěděl, jakou formou to pojat. Líbila se mi myšlenka meziokresní konfrontace týmů, které nemají možnost se běžně v sezoně potkat. Nakonec byl turnaj určen vedoucím týmům podzimní části okresního přeboru okresů Zlín, Kroměříž, Vsetín a prvních tří družstev z okresního přeboru Uherské Hradiště,“ vysvětluje Zlínský.

Zatímco Šumice a Březnice účast na akci odmítly, další celky v pořadí na nabídku pořadatelů ihned kývly.

„Jsem rád, že i další členové výkonného výboru moji myšlenku posvětili. S Pavlem Fraňkem jsme vytvořili organizační tým. Zatímco on si vzal na starost administrativu, já jsem řešil sportovní část. Šéf Miko zase domluvil nádhernou sportovní halu v Buchlovicích,“ pochvaluje si Zlínský.

Jelikož se premiérový ročník náramně vydařil, chtějí na Slovácku v této akci pokračovat. „Dává nám to smysl,“ zakončuje Zlínský.