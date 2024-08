Fotbalisté Lubné po postupu do I. B třídy dál zůstávají stoprocentní. Celek z Kroměřížska zvládl i čtvrtý duel ve vyšší soutěži, který v neděli kvůli pošetření vlastního hřiště odehrál v sousedních Těšnovicích. Celek z Kroměřížska ve 4. kole přehrál Prakšice 3:1 a společně s Ostrožskou Novou Vsí a Ořechovem vládne nejnižší krajské soutěži.

„V první řadě musíme poděkovat sousedním Těšnovicím, že nám poskytly azyl. Minulý týden naše nové hřiště zaplavila po bouřkách voda a hlavně bláto, takže jsme si nechtěli nechat trávník rozbít. Požádali jsme Těšnovice o pomoc a vyhověly nám, za což jsme byli moc rádi,“ uvedl jeden z trenérů Lubné Bronislav Železník.

I. B třída sk. C, 4. kolo -

FK LUBNÁ 1959 – TJ SOKOL PRAKŠICE 3:1 (1:1)

Branky: 16. a 65. Martin Ančinec, 72. Ondřej Hrdlička - 9. Matěj Helísek. Rozhodčí: Fridrich. Diváci: 98.

Jeho týmu hřiště v Těšnovicích rozměrově náramně sedělo, protože bylo stejně široké jako to v Lubné. „Mohli jsme na něm hrát naši hru,“ mnul si ruce Železník.

Domácí nerozhodila ani rychlá branka Helíska po Kočicově přihrávce.

Už ve 3. minutě šel Kočica sám na brankáře Rotrekla, ale neuspěl. Lubná výsledek srovnala po trefě kapitána Ančince.

„Prakšice mají slušný mančaft, v sestavě šikovné kluky. Hosté se mi líbili, ale naši kluci to zase odmakali a ještě do přestávky výsledek srovnali,“ pochvaloval si

Železník.

„V prvním poločase byly šance na obou stranách. My jsme ve hře nedokázali dost věcí uhrát, balon nám odskakoval. Nějak jsme nebyli ve své kůži, i přesto jsme si vypracovali dost šancí. Lubná na tom byla po individuální stránce velice dobře. Domácí hráči byli dobří, těžko se s nimi hrálo. Přišlo mi, že i díky nováčkovskému elánu měli větší hlad po vítězství,“ uvedl hostující trenér Vladimír Polák.

Lubná duel rozhodla ve druhé půli, v rozmezí sedmi minut skórovali Ančinec s dorostencem Hrdličkou a bylo rozhodnuto.

„Ve druhé půli jsme šli za výhrou víc než soupeř. Jsem moc rád, že jsme to uhráli nejen bojovností, ale i fotbalovostí. Dalo se na to dívat,“ míní Železník.

Hosté čekali od rozjetého protivníka ještě víc. „Domácí mají kvalitní tým, ale spíše nakopávali balony na své útočníky, kteří je ale uhrávali. My jsme se soupeři trošku přizpůsobili a taky zjednodušili hru,“ říká Polák.

Lubné citelně scházel Chýla, který se zranil minulý týden ve Zlechově, soupeři už v týdnu vypadli ze sestavy Slavíček s Řezníčkem, v neděli ráno se kvůli horečkám omluvil i Sukup.

„Byly to pro nás tři citelné ztráty v defenzivě, které poznamenaly náš výkon. V obraně jsme měli mezery. Je škoda, že jsme góly inkasovali po hrubých chybách,“ posteskl si Polák.

Prakšice dvakrát naštval domácí pomezní rozhodčí, který je podle jejich mínění připravil o dva samostatné nájezdy. „Byla to jediná kaňka na jinak korektním utkání, míní Polák. „Vždycky zvedl praporek a byl z toho ofsajd. Za stavu 1:1 se řítil sám na gólmana Kočica. Kdyby to proměnil, mohli jsme vést 2:1 a zápas by se vyvíjel třeba jinak. Tom už ale teď nezjistíme,“ ví dobře.

Na sudí se ale hosté nevymlouvali, spíš si posteskly nad tradičními problémy nižších soutěží. „Domácí musím pochválit za nasazení a fotbalovost. My si musíme dávat pozor na hrubé chyby, kterých jsme se proti Lubné dopustili,“ prohlásil Polák.

Sokol padl podruhé v řadě a euforie z úvodu sezony je fuč. Lubná prožívá svůj snový start dál.

„Jsme rádi, že se nám tady daří. Kluky musím nejen za výkon pochválit. Zápas odehráli bez řečí,“ dodal spokojeně Železník.