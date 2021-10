„Pro nás to jsou důležité body. Chtěli jsme vyhrát ve Zlechově, což se nám nepovedlo, tak jsme rádi, že jsme to zvládli alespoň doma,“ radoval se Chramcov.

Zkušený kouč byl spokojený hlavně s výkonem v prvním poločase. „Po taktické stránce to bylo výborné,“ chválil svěřence.

Kunovice, kterým scházeli Bihari s Flekem nebo útočník Masařík v úvodních dvaceti minutách přečkaly dvě velké šance soupeře a pak po první vážnější akci v zápase udeřily. Po centru Andrease Chaloupky se prosadil záložník Ondica.

Vzápětí potrestal hrubou chybu v rozehrávce soupeře Albert Šašinka, který obešel i hostujícího gólmana Zavadila a balon s přehledem uklidil do sítě.

„Podařilo se nám dát dva slepené góly, což utkání rozhodlo,“ míní Chramcov.

Hosty mohl ještě před půlí vrátit do zápasu Matuška, ale z úhlu pálil jen do boční sítě. Těšnovice ovšem mnohem více mrzely zahozené tutovky Janoštíka a Bernatíka v úvodu střetnutí.

Celek z Kroměřížska pak těsně před přestávkou uchránil od třetí inkasované branky hrající kouč Šilinger, jenž na poslední chvíli odvrátil míč do bezpečí po centru Maroviče.

Těšnovice byly fotbalovější, po přestávce soupeře zmáčkly, ale do mnoha vyložených šancí se nedostaly. Domácí dobře bránili, favorita před Pěgříma téměř nepouštěli.

Naděje hostů na zvrat oživil až kapitán Pluhař, jenž umístěnou ranou k tyči snížil na 2:1.

Více toho Těšnovičtí z převahy nevytěžili. Na druhé straně mohl zápas definitivně rozhodnout Andreas Chaloupka, který po brejku a centru Šašinky pálil z voleje vedle.

„Druhý poločas jsme byli slabší. Nebyli jsme na balonu, soupeř nás zatlačil. Těšnovice mají kvalitu, nadarmo nejsou na druhé příčce. Z územní převahy ale vytěžily jenom jeden gól,“ uvedl Chramcov.

I.A třída sk. B., 11. kolo -

FC KUNOVICE – SOKOL TĚŠNOVICE 2:1 (2:0)

Branky: 25. Michal Ondica, 27. Albert Šašinka - 60. Jiří Pluhař. Rozhodčí: Zpěvák. Diváci: 350.

Těšnovice prohrály po sedmi duelech, poprvé od zápasu v Osvětimanech, kam v polovině srpna vůbec nedorazily. „Jsme zklamaní. Věděli jsme, že vítězná série jednou skončí. Škoda, že to přišlo zrovna v Kunovicích, kde jsme mohli úplně klidně vyhrát,“ uvedl hrající trenér hostů Ondřej Šilinger.

Hosté roli favorita na Bělince nepotvrdili. I když měli po většinu času míč ve své moci a v první půli několikrát zahrozili, nehráli tak dobře jako v jiných zápasech a hlavně za svoji nedůslednost byli potrestáni.

„Pro nás to bylo klasické dopolední utkání. První půle byla z naší strany ospalá. Kunovice zalezly, čekaly na brejky. My jsme za bezbrankového stavu neproměnili dvě šance. Pokud bychom vedli, mohlo to být úplně obráceně. Pak jsme si nechali dát během dvou minut dva slepené góly a Kunovice si už zápas zkušeně pohlídaly,“ hodnotil duel Šilinger.

„Ve druhé půli jsme sice měli tlak, optickou převahu, která ale skoro k ničemu nevedla. Bohužel neproměňujeme šance. Na jeden gól potřebujeme pět šancí, což je moc,“ přidal někdejší stoper Kroměříže.

Oběma týmů scházelo několik hráčů. Ani jeden z trenérů se ale na absence nevymlouval. „V této třídě každý mančaft látá sestavu, jak to jde. Dneska jsme prohráli naší neschopnost absolutně sami,“ ví Šilinger.

Těšnovice po nečekaném zaváhání přepustily druhé místo Hluku, se kterým se o stříbrnou pozici za týden utká doma.