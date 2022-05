McDonald’s Cup, krajské finále Zlín 2022

Kategorie A (mladší):1. ZŠ Sportovní Uherské Hradiště, 2. ZŠ Brumov-Bylnice, 3. ZŠ Zachar Kroměříž, 4. ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí, 5. ZŠ Komenského II Zlín

Kategorie B (starší): 1. ZŠ Sportovní Uherské Hradiště, 2. ZŠ Oskol Kroměříž, 3. ZŠ Komenského II Zlín, 4. ZŠ Vlára Slavičín, 5. ZŠ Sychrov Vsetín

„Jsem moc rád, že se do Teplic podívají oba týmy. Musím kluky pochválit za to, jak okresní i krajské finále zvládli. Ne že by to byla naše povinnost, ale přece jenom jsme sportovní škola se zaměřením na fotbal, což by mělo být vidět,“ uvedl učitel ZŠ Sportovní Uherské Hradiště Petr Chvojka.

Jeho partu ve starší kategorii B potrápil jen Zlín, který vedl po prvním poločase 3:1, ale kluci z Uherského Hradiště výsledek po změně stran pěti brankami otočili ve svůj prospěch. S dalšími rivaly už problémy neměli.

„Je škoda, že tady nemohly startovat dva celky z našeho okresu, protože by se tady neztratily. Třeba Bojkovice nás potrápily víc než některé týmy tady. Na druhé straně i když výsledky byly docela jednoznačné, kluci to neměli úplně jednoduché. V tom horku takřka neslezli z trávníku, moc si neodpočinuli, ale vypořádali se s tím skvěle,“ pochvaluje si Chvojka.

Oba uherskohradišťské týmy si připsaly čtyři vítězství, ve svých řadách měly nejlepší střelce. V mladší kategorii zářil Tobias Šumulikoski, syn sportovního manažera ligového Slovácka zaznamenal třináct branek, mezi staršími kluky byl nejlepší Štěpán Vagdal, jenž se trefil jedenáctkrát. Nejrychlejší gólem se zase blýskl Matěj Vojáček.

Ve starší kategorii obsadili druhé místo žáci ZŠ Oskol Kroměříž, kteří v sestavě měli nejen fotbalisty, ale i hokejisty. „Chtěli jsme uhrát co nejlepší výsledek, soupeře potrápit, což se nám podařilo. Samozřejmě jsme měli velkou motivaci porazit kluky ze Slovácka, ti ale byli nad naše síly. Nejsme vyloženě fotbalová škola, kluci jsou všestranní, i proto jsme měli hru založenou hlavně na bojovnosti,“ uvedl učitel kroměřížské ZŠ Oskol Jiří Morev.

Až třetí byli žáci pořádající ZŠ Komenského II Zlín. Jejich mladší kamarádi skončili dokonce poslední. „Bohužel jsme nepostoupili, ale pro kluky to byl i díky skvěle zorganizované akci zážitek. Konfrontace s kluky z Uherského Hradiště nebo Kroměříže byla výborná. Je to školní turnaj, takže jsme dostali zpětnou vazbu, jak to dělají jinde,“ prohlásil šéftrenér přípravek Fastavu Zlín Jakub Řihák, jenž tým složený z ročníků 2010 a 2011vedl.

V mladší kategorii se na stupně vítězů probojovali druzí mladíci z Brumova -Bylnice i kroměřížské školy Zachar, která skončila v silné konkurenci třetí.

Největšího školního fotbalového turnaje v Česku se každoročně zúčastní desítky tisíc dětí z téměř 4 000 základních škol po celé republice.

Celorepublikového finále s názvem Svátek fotbalu se účastní šestnáct nejlepších školních týmů z obou věkových kategorií. Finále třiadvacátého ročníku hostí AGC Aréna Na Stínadlech v Teplicích.