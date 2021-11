Nominaci na krátké soustředění obdrželi Tomáš Slavík z Fastavu Zlín a také Jaromír Martinák z Valašského Meziříčí.

Oba šikovní mladíci se v konkurenci gólmanů Sparty, Slavie, Ostravy, Liberce nebo Mladé Boleslavi neztratili a při řadě cvičení prokázali svůj talent.

„Jsem spokojený, užil jsem si to. Jídlo i tréninky byly dobré, také pan masér Marx se o nás dobře staral,“ řekl Slavík.

Naděje Fastavu si účast na akci užívala. „Samozřejmě to pro mě bylo výjimečné. Nestává se mi každý den, aby mě trénovali bývalí reprezentanti,“ dodal Slavík.

Kromě něj obdržel pozvánku i Martinák, který chytá ve Valašském Meziříčí.

„Nominace mě překvapila, pobyt v Brodě jsem si ale užil. Bylo tady hodně dobrých trenérů i gólmanů. Některé cvičení byly náročnější než děláme v klubu. Jsem rád, že jsem mohl být,“ uvedl Martinák.

Talent z Valašska dostal přednost i před gólmanem Slovácka Jakubem Hastíkem, jenž byl jenom mezi náhradníky.

Každý kraj na třídenním kempu reprezentoval jediný brankář, pouze Zlínsko a Praha měla po dvou zástupcích.

„Pokud situace dovolí, porovnání brankářů z jednotlivých krajů, které do výběru nominují krajští Grassroots trenéři mládeže a trenéři brankářů Regionálních akademií, děláme každý rok na podzim. Kemp je určený klukům kategorie U14, takže s hráči z tohoto ročníku jsme se sešli poprvé. Do Uherského Brodu se vždycky rádi vracíme,“ říká bývalý reprezentant Petr Kouba, který je trenérem brankářů u reprezentace do patnácti a jednadvaceti let, navíc šéftrenérem gólmanů regionálních akademií.

„Hodně spoléháme na oko krajských trenérů. Pro nás jako pro trenéry regionálních akademií je to porovnání jednotlivých kluků,“ vysvětluje bývalá jednička Kaiseslauternu či španělské La Coruni.

Podle někdejší opory Sparty je kemp na Slovácku v podstatě takovým předvýběrem prvního reprezentačního týmu, zaměřený na specifické brankářské činnosti.

„Věnujeme se jak chytání, tak i hře nohama, centrovaným míčům,“ informuje Kouba.

Talentovaní gólmani absolvovali v Uherském Brodu pět tréninků. Věnovalo se jim hned jedenáct trenérů. Kromě Kouby třeba také další bývalí ligoví brankáři Podhajský, Vlasák či Svoboda. Na Slovácko dorazil i Luděk Mikloško, aby pozdravil své kolegy a kamarády.

Půjdou hráči ročníku 2008 v jejich stopách? „Nyní nikdo z nás nedokáže říct, zda si v budoucnu zachytají ligu, budou v reprezentaci. Kdyby to někdo poznal už teď, měl by dobře placenou pozici v Barceloně nebo v Realu Madrid,“ usmívá se Kouba.

„My chceme hlavně kluky poznat, vidět jejich dovednosti a s tím dál pracovat,“ přidává.

Kouba a spol. využívali při trénincích i tablety či dron. Natočené a sestříhané materiály a videa pak pošlou mladým brankářům na email, aby se mohli s oddílovými trenéry podívat, popřípadě zanalyzovat věci, které mohou zlepšit.

O mladé brankáře se staral i masér a zdravotník Jaroslav Marx, který dříve pracoval u reprezentačních výběrů a byl i u největších úspěchů českého mládežnického fotbalu.

Nyní si užívá hlavně výsledků Slovácka, kde působí. „Je radost se dívat na mladé kluky, s jakým zápalem všechno dělají a kal poctivě plní pokyny zkušených trenérů,“ dodal Marx.