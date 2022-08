Jeho tým stejně jako na jaře doplácí především na absence hráčů. Hned tři z nich dali před prvním mistrovským duelem přednost dovolené. „Více než porážka 0:3 mě štve to, že si ji kluci naplánují na první dvě kola nové sezony. Flek, Masařík i Jaroněk věděli, že začínáme, přesto si odjeli na dovolenou. Pro mě je to neakceptovatelné,“ zlobil se Chaloupka. „Na druhé straně příležitost dostali čtyři dorostenci, kteří nezklamali. Naopak ukázali, že mohou hrát za Kunovice,“ ocenil snaživé mladíky domácí kouč.

I. A třída sk. B, 1. kolo -

FC KUNOVICE – TJ SOKOL TĚŠNOVICE 0:3 (0:1)

Branky: 60. z penalty a 71. Radek Janoštík, 30. Josef Mršťák. Rozhodčí: Večeřa. Diváci: 160.

Těšnovice dorazily na Bělinku bez Ondřeje Šilingera. Bývalý stoper Kroměříže v klubu skončil, Sokol tak společně vedou Josef Židlík s Romanem Parobkem a Markem Řezníčkem.

Na úvod si trenérský štáb připsal pohodovou výhru. „Jsme spokojení s výkonem i výsledkem,“ uvedl Josef Židlík. „Na začátku na nás sice byla patrná nervozita z prvního kola, ale postupem času jsme ovládli hru a dobrý výkon potvrdili třemi góly,“ pochvaloval si.

I když v hostující sestavě znovu bylo spousta mazáků, Těšnovice v létě získay čtyři nové hráče z okolí Kroměříže. „Jsme tomu rádi, protože tým jsme potřebovali omladil. Dva kluci jsou ještě zranění, ale jinak jsme byli celkem kompletní. Teď je na nás na trenérech, abychom to příště nějak poskládali, když budeme kompletní. Letos to budeme mít v tomto těžší, protože loni nás bylo málo a složení sestavy bylo jednodušší. Určitě to jsou ale příjemnější starosti,“ usmíval se Židlík.

Celek z Kroměřížska loni skončil v I. A třídě skupiny B čtvrtý, letos chce na předcházející vydařený ročník navázat a zase hrát do pátého místa.

Nedělní dopolední duel v Kunovicích ukázal, že předsezonní cíle nejsou vůbec nereálné.

Těšnovice ukázaly divákům svoji sílu, protivníka v poli přehrály. „Na začátek jsme měli velice těžkého soupeře,“ uznal Chaloupka.

Opatrnou úvodní půlhodinu narušily jenom dva pády Janoštíka v pokutovém území soupeře, po kterých se dožadoval penalty. Sudí Večeřa ale viděl momenty jinak, nechal pokračovat ve hře.

Domácí za celé utkání zahrozili pouze jednou. Hlavičku Gajdošíka po rohu Chaloupky bravurně lapil brankář Zavadil, který pak okamžitě založil rychlý kontr, jenž hostům přinesl vedení.

Záložník Těšnovic Josef Mršťák po zápase v Kunovicích

Zdroj: Libor Kopl

Přihrávku Bartuška přesně zakončil dvaačtyřicetiletý Mršťák a poslal Těšnovice do vedení.

„My jsme nezvládli dvě standardky. První branku jsme inkasovali po našem rohovém kopu, po kterém jsme nepřerušili na polovině hřiště protiútok soupeře, který šel do vedení. Penaltě zase předcházel aut a jednoduché vyjetí Těšnovic. Při třetí brance Pospíšil umyl dva naše hráče u lajny, nahrál před prázdnou bránu. S tím už se těžko něco dělá,“ povzdechl si Chaloupka.

Sokol mohl soupeři odskočit už v první půli ale Brázdil zakončoval nad a mimo tři tyče skončily i další těšnovické pokusy.

Hosty definitivně uklidnil Janoštík. Aktivní forvard nejprve proměnil penaltu nařízenou za faul gólmana Němčického, kterého pak překonal i po rychle rozehraném autu a přihrávce Pospíšila.

Posledních dvacet minut se dohrálo v poklidu, bez vážnějších šancí, spíše z povinnosti.