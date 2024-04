Mladí fotbalisté Kroměříže si v Moravskoslezské dorostenecké lize připsali vysokou výhru. Svěřenci trenéra Radovana Budína v domácím zápase 21. kola deklasovali Jihlavu B 7:1 a dostali se před Znojmo na deváté místo tabulky.

Dorostenci Kroměříže deklasovali Jihlavu B 7:1 | Video: Mojmír Zapletal

Hattrickem se v sobotním utkání blýskl Jakub Pospíšil. Dva góly vstřelil Abdusalam Kratov, po jedné brance přidali Rotgak Inuwa Gorip penalty a Matěj Zmeškal, debakl Vysočiny mírnil po změně stran Štěpán Torner, který proměnil pokutový kop.

Na Hané po jednoznačném triumfu zavládla velká spokojenost. „Odehráli jsme velmi povedené utkání. První poločas jsme rychle svojí aktivní hrou převzali tempo utkání. Dokázali jsme vysoko napadat a tím získávat mnoho míčů na útočné polovině. Následně jsme byli velmi nebezpeční směrem k zakončení. Našemu výkonu také pomohla brzká branka po krásné křídelní akci,“ uvedl trenér kroměřížské devatenáctky Radovan Budín.

Svěřence chválil především za výborné chování po zisku míče. „Kdy jsme dokázali mít dostatečný počet hráčů v zakončení a vytvářeli si tak mnoho šancí ke vstřelení branky. Bohužel jsme dokázali proměnit jen další dvě z mnoha vypracovaných příležitostí,“ posteskl si.

Hanáci po 45 minutách vedli 3:0.

„Do druhého poločasu jsme chtěli vstoupit zodpovědně, koncentrovaně a aktivně pokračovat v tempu z prvního poločasu, což se nepovedlo a z jednoduchého nákopu, který jsme měli bezpečně uhrát, jsme vytvořili pro soupeře pokutový kop,“ líčí Budín.

Po obdržené brance se domácí chvíli hledali, naopak soupeř dostal šanci s výsledkem utkání něco udělat.

„Pozitivní bylo, že jsme si pomohli díky výborně rozehrané standardní situaci a vzali si bezpečné vedení zpět. Chvíli na to přišel další povedený útok, díky kterému se hráči úplně uklidili. Do zbytku utkání bylo našim cílem udržet tempo a intenzitu hry. Musím pochválit střídající hráče, že i díky jejich příchodu se to povedlo. Přidali jsme postupně další branky a připsali si tak důležité, vysoké a zasloužené vítězství," dodal Budín.

Zatímco starší dorostenci Kroměříže slavili triumf 7:1, sedmnáctka Hanácké Slavie neudržela nadějné vedení a po třech inkasovaných gólech v závěrečné čtvrthodině padla 1:3.

„První poločas byl takřka oboustranně vyrovnaný. I když si soupeř vypracoval o něco více šancí, tak díky hrubé chybě hostujícího brankáře, kdy při výběhu nezachytil míč, a po našem zakončení do prázdné branky jsme šli do vedení,“ líčí domácí trenér Petr Sukup.

Jeho tým si začátek druhého poločasu dokázal pohlídat. Soupeři nedovolil dostat se do nějakého většího tlaku.

„Stejně jako první poločas tak i ten druhý byl vyrovnaný. Až do chvíle, kdy o celkovém výsledku rozhodlo posledních dvanáct minut utkání, kdy při zbytečné ztrátě a nedostoupení hráče na malém vápně jsme soupeřovi dovolili v 78. minutě vstřelit vyrovnávací branku. Na rozdíl od nás soupeř v závěru utkání ukázal sílu a kvalitu na to, aby zápas zvládl otočit ve svůj prospěch," dodal Sukup.

Mladší dorostenci Kroměříže zůstali po dalším nezdaru čtrnáctí. Horší jsou jenom Šumperk a Poruba.