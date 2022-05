Krajská soutěž dorostu sk. A, 20. kolo -

SK SPARTAK HULÍN – SK LOUKY 3:0 (3:0)

Branky: 3. Adam Polášek, 9. Tomáš Juřena, 30. Miroslav Samohýl. Rozhodčí: Zpěvák. Diváci: 30.

Další výsledek: FC Slušovice - FK Příluky 0:2 (0:1), Peterka, Klimeš.

Jeho tým rozhodl sobotní duel třemi brankami v prvním poločase. Domácím parádně vyšel nástup do utkání, brzy vedl 2:0. Skóre hned ve 3. minutě otevřel po rohovém kopu Polášek, vzápětí se po úniku prosadil Juřena.

Pak se ještě prosadil kapitán Samohýl a o vítězi bylo rozhodnuto. „Louky v prvním poločase hrozily z brejků. Když už se ale dostaly do zakončení, pochytal to gólman nebo to skončilo vedle,“ říká Dunda.

Za rozhodnutého stavu prostřídal sestavu, na závěrečných dvacet minut poslal na trávník i mladší kluky. I tak si Spartak vypracoval další příležitosti k navýšení náskoku, další branky už ale nepřidal.

Hosté dál hrozili pouze z ojedinělých brejkových akcí, oba brankáři, kteří se ale prostřídali, proti Loukám neinkasovali a pomohli týmu k jasné výhře.

V sobotním šlágru se zrodilo velké překvapení, když druhé Příluky připravili vedoucí Slušovice o neporazitelnost. Favorit se doma neprosadil, prohrál 0:2.

„Jsme tak jediným týmem, který se soupeřem ze Slušovic v této sezoně neprohrál a naopak získal s nimi ze dvou vzájemných zápasů čtyři body,“ chlubí se sekretář FK Příluky Jaroslav Brabec.