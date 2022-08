„Nevidím na tom nic špatného. Podle mě si ligový fotbalista může po utkání dát jedno nebo dvě piva,“ nabízí svůj pohled fotbalista Radim Straňák.

Bývalý hráč Strání či Nivnice si po vydařené premiéře v dresu Osvětiman v kabině rovněž dopřával zlatavý mok, s pivem v ruce hasil žízeň. „Ale nesmí se to přehánět,“ ví dobře Straňák.

Na druhém pólu barikády jsou hlavními argumenty proti pití piva mezi fotbalisty hlavně regenerace svalstva a příklad pro mládež.

„Souhlasím jednoznačně s vyjádřením Michala Krčmáře. Po utkání do sebe nalít „pár“ piv není slučitelné s profesionálním sportem, tělo nutně potřebuje zregenerovat, a alkohol tomu rozhodně neprospívá. Pokud to fotbalisté myslí vážně, musí tomu obětovat vše a je to tím pádem neslučitelné s nočním životem a s tím spojenou konzumací alkoholu,“ říká trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský.

ANKETA: Pivo po zápase? Van Buren rozdělil fotbalovou společnost na dva tábory

Mezi zastánce alkoholu u sportovců nepatří ani známý funkcionář a trenér Jaroslav Hastík, současný kouč Ořechova ale jedno či dvě piva po vítězném utkání nepovažuje za nic závažného.

„Našeho biatlonistu Michala Krčmáře považuji za skvělého sportovce, příkladného reprezentanta a za ideální vzor pro mládež. Zejména u týmových sportů jedno či dvě piva snad lze tolerovat i jako určitý specifický způsob socializace ve skupině sportovců,“ míní zkušený činovník.

Přitom dobře ví, že na Moravě většinou jenom u těch dvou piv nezůstane … „Víc mi ale vadí, když sportovci kouří,“ přiznává.

Podle fotbalisty Boršic Adama Zelinky, který se dlouhé roky věnoval také atletice a ve sbírce má několik medailí z mistrovství republiky, je téma složitější.

„Můj fyzioterapeut mi vždycky říkal, že jedno pivo je v pohodě, že tím doplníš potřebné minerály a vlastně to tělu “prospěje”, ale problém je, že lidi si to spletou asi s pořekadlem „kdo maže, ten jede“ a vypijí jich deset. Když pak neodhadneš tu hranici, tak zpomaluješ regeneraci toho těla v řádech dnů a to pak na sobě v tréninku poznáš. Takže za mě jedno je v pohodě, víc už ne,“ říká bývalý hráč Hluku či Starého Města.

Fenerbahce po příletu zůstává v Brně. Do Uherského Hradiště dorazí až na zápas

Jinak si myslí, že u každého sportovce je to individuální. „Velkou roli v tom hraje hlava,“ míní. „Znám totiž i světové výkony, které se uskutečnily den po tom, co daný sportovec celou noc propil. U fotbalistů je totiž trošku jinak než v atletice, tam mají devadesát minut na to něco předvést, dostat se do tempa, ale v atletice máš na to podle disciplíny, někdy ani ne minutu a je po všem,“ srovnává.

A přidává zajímavý postřeh. „Mám kamaráda ve Spartě a ten mi řekl, že se zlepšil až když přestal řešit maličkosti, ale když tomu nechal volný průběh a měl čistou hlavu, tak to najednou šlo. A to je to samé i s tím pivem,“ říká.

S Krčmářem ale jinak polemizovat nechce. „Michal je stříbrný z olympiády, takže určitě na tom tvrzení něco bude, ale jedno pivo za mě je v pohodě a myslím že na tady na Moravě se mnou bude souhlasit každý, kór v tomto kraji. Tam bych se nedivil ani něčeho tvrdšího,“ dodává se smíchem.