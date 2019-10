Kroměřížský trenér Bronislav Červenka uspěl v pikantním souboji proti bývalému klubu. Hanáci v derby přemohli zlínskou rezervu 2:1. Mezi poraženými byl i Červenkův devatenáctiletý syn Patrik, který první mistrovský souboj proti otci prohrál.

„Samozřejmě jsem chtěl vyhrát, ale zápas jsem kvůli tátovi nijak prestižně nebral,“ tvrdí talentovaný fotbalista, který se hlavně soustředil na svůj výkon.

„Před zápasem jsme se trochu pošťuchovali, ale v utkání jsem to nijak zvlášť nevnímal. Něco jsme si řekli, ale žádné hecování nebylo,“ zůstal v klidu Patrik Červenka.

I když domácí trenér Jelínek měl proti Kroměříži k dispozici šest posil z ligového kádru, devatenáctiletý mladík dostal šanci od první minuty.

„Samozřejmě jsem mu přál, aby se mu dařilo. Na druhé straně jsem musel dát všechnu energii tomu, abychom zápas zvládli. Vždycky je to takové rozporuplné,“ připomíná Bronislav Červenka.

Ševcům ale jeho syn k důležitým bodům nepomohl. Hanáci těžkou šichtu zvládli, posíleného protivníka přemohli 2:1 a slavili tři body.

„Z výhry mám samozřejmě radost. Synovi přeji, aby dával góly, ale v jiných zápasech než s námi,“ usmívá se Červenka starší.

Kariéru svého syna samozřejmě bedlivě sleduje. Při zápase proti zlínské rezervě se ale věnoval pouze koučinku vlastního mužstva. „Jinak by to ani nešlo,“ říká.

Vítěz ázerbájdžánské ligy s Interem Baku dlouho dopředu věděl, kdy Hanácká Slavia na rezervu Fastavu narazí.

„Manželka to sledovala a hned po losu nám to hlásila. Vyšlo to tak, že jsme se potkali po mých narozeninách, takže to byl takový slavnostní zápas,“ směje se bývalý hráč Ostravy, Drnovic, Uherského Hradiště nebo právě Zlína.

Pikantní rodinný souboj si samozřejmě nenechala ujít ani Červenkova manželka, které pro oba aktéry vymyslela zajímavou sázku.

„Prý když vyhraje Paťa, koupí jí tenisky on a když já, tak boty zaplatím já,“ prozrazuje. „Žena z toho vždycky dokáže něco vytěžit,“ pokračuje.

„Jedině, když by to byla remíza, tak by nic nebrala. Takže v tomto směru je spokojená, i když určitě fandila svému synovi,“ dodal trenér Kroměříže, který si udělal radost i v neděli odpoledne, kdy se v derby Újezdce se Šumicemi, brankou podílel na výhře domácího týmu v poměru 6:3.