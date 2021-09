Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „První poločas nebyl z naší strany vůbec ideální. Domácí měli více ze hry a také více šancí. První využili po rohovém kopu. Nám se podařilo srovnat skóre, když se krásným volejem trefil Ambruz. Ovšem o sedm minut později, po zmatku v našem vápně, poslal opět do vedení domácí Elzner. Ve druhém poločase jsme byli lepším mužstvem, ovšem příliš brankových příležitostí jsme si nevytvořili. Alespoň bod nám zajistil Radek Pospíšil, který krásně zakončil svůj únik.

Branky: 12. a 33. Elzner – 26. Ambruz, 62. Pospíšil. Rozhodčí: Sucharski. Diváci: 70. Střílky: Maša – Jelínek, Hanák, Vybíral, Vašák, Brauner (63. Blaž), Posolda, Nezdařil, Elzner (69. Klem), Hubr, Holub. Kvasice B: Skácel – Hora (67. Reiskup, 83. Fišer), Halamíček, Hrabal, Pospíšil, Samohýl, Foltýn (67. Pánek), Ambruz, Šupčík, Ševela, Musil.

POČENICE – LUBNÁ 2:1 (1:0)

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „Na koně nás posadila brzká gólová akce dvou Michalů, kdy asistoval Večerka a zakončoval Ordoš. Druhou, klíčovou branku, přidal po dokonale umístěné střele opět Ordoš. Je radost mít v týmu takovou osobnost, která se navíc s přibývajícími zápasy, stále herně zlepšuje.“

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Remízový zapas, rozhodl zkušený kanonýr domácích. Klukům nemám moc co vytknout až na situaci z úvodu zápasu, které teď můžeme litovat.“

Branky: 5. a 63. Ordoš – 69. Horák. Rozhodčí: Mucha – Zelinka, Rogožan. Diváci: 120. Počenice: Tesák – Novák, Ordoš, Niedermertl, Kunčar, Novotný, Janoch, Barnet (71. Hrušák), Večerka (71. Hrnčíř), Tesař (84. Zbořil), Juřena (90. Novák). Lubná: Marák – I. Havlík, Rybenský, Scholz, Železník, O. Kašík, Makový (68. Horák), T. Kašík, R. Havlík, Chýla, Ševčík (68. Bačinský).

ZÁHLINICE – ŽALKOVICE 4:1 (3:1)

Tomáš Mrkvica, zástupce kapitána Záhlinic: „Zápas pro nás začal výborně, od začátku jsme soupeře tlačili. První branka přišla v 17. minutě, kdy po centru Kubíka z levé strany zakončil přesně Mrkvica. Po půlhodině hry se role otočila a na 2:0 zvyšoval Kubík. Ve 36. minutě přidal branku opět Kubík, který se opět po přihrávce z křídelního prostoru dostal do zakončení. Hostům se podařilo snížit při nepřehledné situaci, kdy jsme sami nevěděli zda se mává ofsajd, nebo pokračování ve hře. Do druhého poločasu jsme vstoupili nejlépe, jak jsme jen mohli, hned v 49. minutě zvýšil po standardní situaci hlavou na konečných 4:1 obránce Rygál. Zápas, respektive celý druhý poločas jsme kontrolovali. Pochvalu za výkon a nasazení zaslouží celý tým.“

Branky: 30. a 36. Kubík, 17. Mrkvica, 49. Rygál – 39. Janečka. Rozhodčí: Caletka – Kunčar. Diváci: 100. Záhlinice: Kováč – Hejník (46. Pospěch), Rygál, Navrátil, Dvořák (75. Bureš), Šustek, Jakvid, Paštěka, Kubík, Lochman (64. Matesko), Mrkvica (69. Mingisultanov). Žalkovice: Krejčí – Pala, Otáhal, Janečka, H. Netopil, T. Netopil, Říkovský, Kojetský, Němčík (46. Vojtěchovský), Topič (84. Droběna), Otáhalík.

SKAŠTICE B – BŘEST 3:0 (0:0)

Lukáš Motal, trenér Skaštic B: „V utkání jsme podali zodpovědný a soustředěný výkon. V první půli jsme ještě nebyli při zakončení dostatečně důrazní a přesní. Ve druhé půli nás do vedení poslal krásnou střelou Petrúsek. Podle mého názoru to byla zasloužená výhra a těší mě, že jsme neinkasovali. Zápas se hrál ve férové atmosféře. To podtrhl i náš hráč Škrabana, který na konci duelu schválně neproměnil pokutový kop, který byl nařízen asi chybně.“

Šoustek Lukáš, trenér Břestu: „Dnes se nám v žádném případě nepodařilo herně navázat na dva naše předešlé duely a zaslouženě jsme prohráli. Skaštice měli zápas po většinu času zcela pod kontrolou. Chyběla nám rychlejší, přesnější souhra. Naše příležitosti na vstřelení branky přišli ještě za příznivého stavu 0:0 a 0:1. Štauber ani Daněk své šance ale nedokázali proměnit. Domácí tým byl následně úspěšnější a svými brankami si pro sebe zajistil klidný závěr zápasu.“

Branky: 49. Petrúsek, 69. Škrabana, 74. Rosecký. Rozhodčí: Závojský – Chytil, Sobotka. Diváci: 111. Skaštice B: L. Vymětal – Sova, Bubla, Oračko (62. Rosecký), Ježák (64. Novák), Uličný (64. Hyánek), Zůvala (62. Pitron), Petrúsek, R. Vymětal (75. Růžička), Škrabana, Sedlák. Břest: Valoušek – Hajdík, Šálek, Janovský (64. Trlica), Konečný, Jan Látal, Bureš (64. Josef Látal), Šálek, Štauber (80. Hyánek), Daněk (80. Hrabal), Miklík.

LUTOPECNY – MORKOVICE B 3:7 (1:3)

Josef Pospíšil, předseda Lutopecen: „Již v tak našem zdecimovaném různými zraněnými hráči přibyl již ve 14. minutě Přecechtílek, který si vážně poranil koleno a odvezla ho sanitka do nemocnice. Jinak zkušení hosté s některými hráči A mužstva byli fotbalovější a také si vypracovávali šance. Bohužel místo bodů nám přibývají zranění, ale my se nevzdáváme a věřím, že ještě něco na podzim uhrajeme a jaro je daleko.“

David Vlček, předseda Morkovic: „Do zápasu jsme vstoupili aktivně a vytvořili si několik brankových příležitostí, ale bohužel jsme je nevyužili. Konečně se nám podařilo, že jsme vstřelili v zápase první branku a nemuseli dotahovat. V prvním poločase jsme využili tři šance. Už to vypadalo, že přidáme další branky a první poločas v klidu dohrajeme. Bohužel se podařilo domácím po první větší šanci snížit na 1:3. Ve druhém poločase se nám podařilo zvýšit z pokutového kopu na 4:1. Bohužel jsme si opět nechali vstřelit branku na 2:4. Zápas jsme ale zdramatizovat nenechali a vstřelili další tři branky. Už jsme se viděli v kabině a nepozorností ještě nechali soupeře upravit výsledek na konečných 3:7. Musím klukům poděkovat za výkon.“

Branky: 42. Daněk, 60. Císař, 89. Šilhár – 35. a 52. Zápařka, 82. a 88. Šustr, 23. Pospíšil, 33. Tesař, 67. Vymazal. Rozhodčí: Tříska – Vybíral. Diváci: 75. Lutopecny: Večerka – Fridrich, Šilhár, Novák, Králíček, Chalupa, Daněk (77. Palich), Scripnic, Válek (82. Pospíšil), Chalany, Přecechtílek (14. Císař). Morkovice B: Šebestík – Vymazal, Prachař, O. Petráš (62. Šustr), J. Petráš, Goldman, Pospíšil (62. Šincl), Kulíšek (76. Jarka), Tesař (71. Rosický), Zápařka, Skácel.

1. Kroměříž B 6 6 0 0 43:6 18

2. Záhlinice 7 4 2 1 15:7 14

3. Němčice 6 4 2 0 14:6 14

4. Počenice 7 4 1 2 17:13 13

5. Kvasice B 7 3 2 2 16:19 11

6. Lubná 7 3 1 3 18:16 10

7. Skaštice B 7 3 0 4 22:22 9

8. Morkovice B 7 3 0 4 26:28 9

9. Spartak Hulín 6 3 0 3 15:19 9

10. Břest 7 2 2 3 12:16 8

11. Žalkovice 7 2 0 5 18:20 6

12. Rymice 6 2 0 4 8:15 6

13. Střílky 7 1 2 4 12:29 5

14. Lutopecny 7 1 0 6 9:29 3