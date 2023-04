ŽERANOVICE – NĚMČICE 0:2 (0:1)

Karel Klimek, trenér Žeranovic: „Myslím si, že se odehrál oboustranně vyrovnaný zápas. Na těžkém terénu mělo navrch chvilku naše mužstvo a chvilku zase hosté. O naší porážce rozhodlo především množství nevyužitých šancí, kdy nám chyběl větší klid na kopačkách. Za stavu 0:1 jsme měli několik slibných šancí na vyrovnání. Bohužel tak jako v prvním poločase nám chyběl větší klid v zakončení. Jelikož se posledních pár minut hrálo, dá se říct bez obrany se snahou ještě s výsledkem něco udělat, přišel trest v podobě přečíslení tří na jednoho a hosté tak zvýšili na konečných 0:2.“

Michal Štěpánek, trenér Němčic: „Zajížděli jsme do Žeranovic, které zatím v jarní části všechny zápasy vyhrály a hrají v dobré formě, což potvrdily i v tomto zápase. Domácí byli aktivní od začátku, ale postupně se hra vyrovnala a vše bylo o první vstřelené brance, kterou jsme vstřelili Zlámalem ve 34. Minutě. Po závaru u branky hlavou překonal domácího brankáře. Od této chvíle byla hra více otevřená, domácí hráli více dopředu, ale obrana byla pozorná a my jsme vyráželi do gólových brejků. Tento obraz hry pokračoval i ve druhém poločase. Tolik neproměněných šancí jsme dlouho neměli. Až střídající Císař po třech minutách pobytu na hřišti z brejku rozhodl o vítězství 2:0. Fotbal se musel líbit všem divákům. My jsme rádi za vítězství s velmi dobrým soupeřem.“

Branky: 34. Zlámal, 89. Císař. Diváci: 156. Rozhodčí: Caletka. Žeranovice: Bakalík – Olšanský, Hubík, Hasala, Vaculík, Zámorský, Košina (68. Š. Cholasta), Menšík (46. Klimek), Šuba, Zimčík (51. Machálek), Zakopal. Němčice: Vajda – Batoušek, Zlámal, Kadlec, Lejsek (37. Rom. Darebníček), Sklenář, Kříž, Rad. Darebníček, Zavadil, Holý (84. Císař), Vymětal.