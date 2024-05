„Je to nepopsatelný pocit, vrchol kariéry. Je to vůbec poprvé, co jsme tuto soutěž vyhráli, i proto je radost obrovská,“ říká Zapletal.

Kvasice byly proti Slušovicím favoritem a tuto roli na stadionu ligového Zlína také potvrdili. Neměly to jednoduché, ale rivalovi oplatili nedávnou porážku z rajského přeboru, na Letné se ve speciálních bílých trikách laskali s pohárem, na krku se jim houpaly medaile. Jen to šampaňské chybělo.

„V Kvasicích se sešlo skvělá parta. V týmu máme skvělé individuality. Někdy není jednoduché to ukočírovat, ale zvládli jsme to jako tým,“ těší Zapletala.

Pohárové finále si náramně užil. Nervózní nebyl, atmosféra i prostředí jej rychle vtáhly do hry.

„Přišlo hodně lidí, počasí bylo skvělé. Bylo super,“ říká. „Beru to jinak než někteří jiní kluci, co to prožívali trošku víc. Věděl jsem, že když to nedopadne, svět se nezboří,“ přidává s úsměvem.

Trenér Kvasic Vlastimil Chytrý po vítězném finále

Zdroj: Libor Kopl

Celek z Kroměřížska poslal do vedení ve 22. minutě Galetka, pojistku v závěru přidal střídající Josef Zapletal.

Slušovice, které prohrály už čtvrté finále, se střelecky neprosadily. „Soupeř byl kvalitní, ale měli jsme více ze hry a zasloužili si vyhrát,“ míní.

Kvasičtí fotbalisté od hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše převzali dva poháry i finanční prémii, na hrací ploše se pofotili a plánovali oslavy.

„Zatím jsme to neřešili, ale u nás není problém to zařídit během pěti minut,“ smál se Zapletal. „Nebojím se, že by nic nebylo. I když je středa, bude to bouřlivé. Domů to sice nemáme daleko, ale cesta bude dlouhá. Někteří kluci možná ani nepůjdou do práce,“ tušil. „Já musím, ale zkusím si to ještě domluvit,“ pokračoval.

V Kvasicích se pilo pivo, padlo i pár panáků nejen slivovice. Další oslavy budou až po sezoně. Všichni věří, že se bude zapíjet postup do divize. Double je pro obrovská motivace.

„Jsme pokorní. Jdeme zápas od zápasu. Samozřejmě chceme krajský přebor stejně jako pohár vyhrát,“ říká.

Kapitán Kvasic Vojtášek: Čekal jsem na to dlouho

„O to nám jde především,“ přitakává kapitán Kvasic Pavel Vojtášek. „Teď už je to jenom na nás, jak si s tím poradíme,“ ví dobře.

První předsezonní cíl ale Hanáci splnili, pohár ovládli. „Čekal jsem na to dlouho. Skoro šest nebo sedm let. Vždycky jsme vypadli v semifinále nebo i dřív, teď jsme si poprvé zahráli finále a hned to vyšlo. Jsem za to rád,“ pronesl.

Také zkušený třicetiletý křídelník si duel na Letné vychutnal. Kulisy ligového stadionu se jenom tak neomrzí. Hrát a třeba sedět v šatně, kde se převlékají Sparťani, Slávisti či jiné týmy, se jen tak někomu nepoštěstí.

„Hrálo se mi tady dobře. Tráva byla pěkná, hřiště nám sedělo,“ uvedl.

Slušovice ale nedaly soupeři nic zadarmo. I díky podpoře v hledišti bojovaly od začátku do konce. „Hrají dobrý fotbal. Věděli jsme, že nás potrápí. Před dvěma týdny nás porazily v mistrovské soutěži. Chtěli jsme jim to vrátit, což se nám povedlo,“ těší nejen Vojtáška.

Zdroj: Libor Kopl