„Myslím, že oba dva kandidáti byli velmi kvalitní a měli programy, které slibovaly posunout český fotbal. Věřím, že se to novému předsedovi Petru Fouskovi a celému jeho týmu podaří a že pohled celé společnosti na český fotbal se postupně změní,“ je optimistou 62letá šéf kopané v kraji.

Je to moravské vítězství?

Myslím, že ta otázka tak nestojí. Především by to mělo být vítězství českého fotbalu. Fotbal se hraje stejně v Čechách i na Moravě, podle stejných pravidel. Teď půjde především o to, aby se fotbal ubíral tím správným směrem a získal důvěru sponzorů i celé společnosti. A to bude pro nové vedení asi ten hlavní úkol.

Jak jste spokojen s jménem, osobou na pozici místopředsedy za Moravy Šidliáka?

On sám je novou tváří ve fotbale, kterého si předseda pan Fousek přál do svého týmu. To se mu splnilo, takže věřím, že ta spolupráce směrem k nám, tedy ke krajům, se zlepší a bude fungovat lépe než doposud. Na druhou stranu se sluší poděkovat za spolupráci i Zdeňku Zlámalovi, který to v minulém období neměl zrovna lehké.

Co si od nového vedení slibujete?

Především lepší a otevřenější komunikaci. Jsem člověk, který ví, že všechno nejde vždy hladce a jednoduše. Ale vždy je potřeba o problémech otevřeně diskutovat a hledat společná řešení, která budou nejlepší pro celý český fotbal. Já jsem jako předseda kraje na tuto diskuzi připraven a věřím, že nové vedení také.

Co vás na valné hromadě nejvíce zaujalo?

Myslím, že to byla po dlouhé době standardní valná hromada, kde se svobodně a volně volilo. Především tedy v té české části. To, co zaskřípalo, byla samotná organizace voleb a jejich délka. Ta byla neúměrně dlouhá a také snad proto část delegátů nevydržela až do konce.

Jsme coby český fotbal definitivně odstřiženy od Berbrových posluhovačů?

Očista fotbalu bude běh na dlouhou trať a nemyslím si, že se vše vyřešilo jednou valnou hromadou a změnou ve vedení. Před novým výkonným výborem teď bude stát řada otázek a problémů, na které budou hledat odpověď a až jejich řešení nám ukáže, zda jsme se dali v českém fotbale tou správnou cestou.

Jak se vám bude spolupracovat s novým vedením? Bude to nyní snazší?

Ještě na valné hromadě jsem jak prvního místopředsedu pana Šidliáka tak také předsedu řídící komise za Moravu pana Nezvala informoval o tom, že jsem připravený s nimi spolupracovat. Oba dva moji nabídku přijali, takže věřím, že naše spolupráce bude probíhat tak, abychom posunuli fotbal nejenom ve Zlínském kraji, ale na celé Moravě tím správným a pozitivním směrem.