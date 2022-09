SLUŠOVICE „B“ – CHOPRYNĚ 2:0 (1:0)

David Gajdůšek, trenér Slušovic : „B“: „Absolvovali jsme těžký zápas, oba týmy na tom byly kvalitativně podobně. Na konci prvního poločasu jsme se ujali vedení z penalty, ve druhém byli hosté aktivnější, dokázali jsme to však ustát. Nakonec jsme přidali i druhou branku. Jednalo se o fyzicky náročné utkání, museli jsme do toho zasahovat více střídáními, dokázali jsme to však dobře obměnit. Zatím prožíváme vydařený vstup do sezony, a to i díky dvěma úvodním zápasům s přijatelnějšími soupeři. Po těsné porážce na půdě Veselé přišla domácí facka s Holešovem „B“. Bylo to ale v pravou chvíli, pomohla nám. Od té doby jsme zase dvakrát vyhráli. Doufám, že v tom budeme pokračovat i v dalších zápasech.“

Matěj Řezáč, trenér Chropyně: „V úvodu jsme neproměnili dvě šance, soupeř se naopak dostal do hry, vyrovnalo se to. Ke konci prvního poločasu byla proti nám nařízena sporná penalta, předtím se přitom u nich ve vápně nepískl víceméně jasný pokutový kop. Domácí ve druhé půli hráli, co potřebovali. Přesto jsme si vypracovali příležitosti, které jejich gólman vychytal. Po střele na hranici vápna zahrál hráč Slušovic rukou, hra se nepřerušila, z následné akce udeřili a bylo po zápase. Na sporné situace se nemůžeme litovat. Především lituji toho, že jsme nebyli schopni proměnit snad čtyři jasné šance.“

Branky: 43. Zedníček (pen.), 74. Večeřa