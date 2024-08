I. B třída skupina B, 2. kolo

Luděk Hynčica, trenér Tlumačova: „Brzy jsme se ujali vedení – Ondra Štefka šel sám na gólmana, prostřelil ho, vedli jsme 1:0. Hra se ustálila, Fryšták vyrovnal. První poločas byl celkově vyrovnaný, na jeho konci jsme po pokutovém kopu opětovně šli do vedení. Ve druhé půli se pokračovalo mezi vápny, hrál se atraktivní fotbal. Hosté byli do 80. minuty vyrovnaným soupeřem, třetí branka je zlomila. Vytáhli to, nestíhali se vracet. Utkání dohrávali s mladým mančaftem, dorostenci, asi to úplně nevydrželi. Vítězství je pro nás zasloužené.“

Jiří Málek, trenér Fryštáku: „Chyběli nám důležití hráči Křenek s Valáškem, znovu jsme zabudovávali dorostence. A nezahráli špatně! Někteří ještě měli v deset svůj zápas, i kvůli počasí to pro ně bylo náročné. Jinak se hrál úplně stejný duel jako před týdnem. Byl to super zápas, dalo se na to dívat. Do 80. minuty, času gólu na 3:1, jsme s domácími drželi krok, pak už to byla jen exhibice. Chodili na nás ve velkém. Skončilo to, jak skončilo. Příště nás čeká těžký zápas s Holešovem B.“

Branky: 8. a 82. Štefka, 45. Kříž (pen.), 80. Kusenda, 86. Mouka, 90. Zapletal – 23. Halaška. Diváci: 104.