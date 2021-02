„Netušil jsem, že budu tak dlouho čekat. V plánu jsme měli začít nejpozději v polovině ledna, ale doteď jsem se jen individuálně viděl s několika hráči a se zbytkem jsem byl v telefonickém kontaktu,“ popisuje tvrdou realitu letos 50letý Lehkoživ, jenž během zimní přestávky „přestoupil“ z Bystřice pod Hostýnem na místo Petra Blahy.

„S většinou hráčů se znám z mládežnických kategorií, neočekávám žádný větší problém.“

Po devíti odehraných kolech osmý celek krajského přeboru měl do startu soutěže naplánované hned čtyři přípravné zápasy s celky z okolí, mimo jiných s Hulínem či kroměřížským výběrem do 19 let. „Budeme improvizovat, jsme domluveni, že si termín upřesníme dle možností,“ je připraven kouč Kvasic, jehož výběr měl čekat první mistrovský duel první březnový víkend ve Valašské Polance.

„Popravdě vůbec netuším, kdy se na hřiště, natož k mistráku, dostaneme. Jsem velký optimista a věřím, že se tak stane po oteplení. Nejraději již někdy v březnu, nejpozději v dubnu,“ dívá se s nadějí do diáře Lehkoživ.

Jeho svěřenci tak jako všichni amatérští fotbalisté nyní pracují na své kondici individuálně. „Po prosincovém volnu mají všichni kluci plány přípravy, především zaměřené na běh. Není to zrovna oblíbená disciplína, ale pevně věřím, že je většina plní. Pořád to dělají hlavně pro sebe,“ připomněl známou pravdu kouč, jenž podle všeho půjde do druhé fáze sezony s obměněným kádrem.

„Nebude to nijak zásadní, ale již nyní vím, že někteří kluci chtějí zkusit štěstí v přípravě divizních celků. Například Ferka testují Kozlovice, další dva mladí kluci hostující u nás z Kroměříže mají také namířeno výše. Jsme ale v jednání se Slavií, která nám opět přislíbila vhodné doplnění o nějaké talentované mladíky,“ těší se trenér, jenž moc dobře ví, kde jej tlačí bota.

Hlavně na podzim se až nečekaně hodně projevily odchody zkušených Šelingra se Stojaníkem. „Post stopera je důležitý a již pro něj máme něco vyhlídnuté. Uvidíme, jak vše dopadne,“ nedělá si velkou hlavu kouč.

Po podzimu osmé Kvasice se rozhodně se stávajícím postavením nesmíří, což potvrzuje i nový trenér. „Mým cílem je stabilizovat tým a současně jej posunout herně i výsledkově. Po vhodném doplnění kádru bude mít jistě postupové ambice. Dlouhodobým cílem je totiž divize, klub na to nejen zázemím má,“ cítí Jindřich Lehkoživ.