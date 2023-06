Fotbalistům Zborovic začaly letní prázdniny nečekaně dříve. Sobotní závěrečný duel Pilany s Nedachlebicemi se totiž neodehrál. Hosté z Uherskohradišťska již v pátek volali, že se na utkání 14. kola kvůli malému počtu hráčů nedostaví, třetí tým I. A třídy skupiny B tak na konci premiérového ročníku vyhraje kontumačně 3:0.

Trenér fotbalistů Zborovic Radomír Barnet. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Moc mě to mrzí a jsem z toho zklamaný. Nikdy předtím jsem v kariéře nezažil, aby v I. A třídě nedojelo mužstvo k mistrovskému utkání. Tuto situaci zažívám poprvé,“ říká zborovický kouč Radomír Barnet.

Fotbalisté Pilany se na utkání s Nedachlebicemi těšili. Na hřišti ve Zborovicích se totiž v sobotu konalo odpoledne pro rodinu. „Byl tam skákací hrad, aréna pro děti. Béčko vyhrálo a slavilo postup do okresního přeboru. Nálada byla výborná. Večer byla letní noc. Škoda, že i my jsme nemohli přispět k povedené sobotě,“ smutní Barnet.

Soupeř o problémech avizoval dopředu. „Už v pátek nám z Nedachlebic volali, že to nedají dohromady a že k nám nedorazí,“ přiznal domácí trenér.

„Bohužel nás bylo pouze sedm a v tomto počtu nemělo smysl do Zborovic jet. Opravdu jsme čekali do poslední možné chvíle, sháněli hráče, ale dopadlo to tak, jak nikdo u nás nechtěl,“ říká hrající trenér Nedachlebic Ondřej Čtvrtníček.

Celek z Uherskohradišťska trápí marodka, má spoustu zraněných. „Problémy s kádrem máme celé jaro, které ovlivnilo zimní odchod čtyř hráčů. Bohužel jsme místo nich nedokázali nikoho sehnat. Přišly zranění a už se to s námi táhlo,“ připomíná Čtvrtníček.

Bývalý hráč Slovácka či HFK Olomouc dobře ví, že v létě musí mužstvo doplnit. „Nějaká jména máme rozjednána, snad to klapne a příští sezona bude lepší než ta poslední,“ doufá nejen Čtvrtníček.

Hanáci se s třetí ligou rozloučili remízou. V rámci oslav vyzvou Ružomberok

Na posílení mužstva pracují také ve Zborovicích. „Ale v dnešní době je velmi těžké sehnat nějaké hráče,“ tvrdí Barnet.

I když Pilana skončila třetí, kouč hlavně s druhou polovinou sezony spokojený není. „První dvě kola ještě byla v pořádku. Pak jsme ale ztratili body v Buchlovicích, prohráli doma s Kunovicemi. V tu chvíli jsem tušil, že se něco děje,“ pronesl.

Zborovice mají ofenzivně laděné mužstvo, doplácí na nedisciplinovanost při plněný úkolů, při bránění. „Bohužel máme špatnou obrannou fázi,“ cítí Barnet.

Zborovice dostali 42 branek, což je mužstvo z popředí tabulky hodně. „V tom byl náš největší problém. Taky se nám zranili nějací hráči, ale na absence se nevymlouváme, každý je nahraditelný,“ ví dobře.

Ambiciózní tým z Kroměřížska v létě musí zapracovat hlavně na obranné fázi, zlepšit defenzivu. „V I. B třídě jsme vyhrávali výraznějším rozdílem, moc nebránili. Teď proti nám stojí kvalitnější soupeři. Musíme se přizpůsobit,“ ví Barnet.

Ve Zborovicích by měl dál pokračovat. „Od rozdělaná práce neutíkám,“ dodává.