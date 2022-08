„Je to ale náročné. Čím jsem starší, tak to bolí víc, ale dokud zdraví drží, chci hrát,“ říká s úsměvem.

Při pohledu na hrací plochu by mu člověk nevěřil. Mršťák převyšoval o generaci mladší soupeře nejenom fotbalovými dovednostmi, ale právě i pohybem. Hlavně v prvním poločase byl častokrát u míče, s Janoštíkem táhl většinu akcí hostů.

„Už ale nevydržím celé zápasy. Naštěstí je nás nyní dost, takže mohu vystřídat,“ uvedl.

V Kunovicích absolvoval pětasedmdesát minut, za rozhodnutého stavu přepustil místo Dočkalovi a pošetřil síly na další duely.

„Mám svůj rytmus, samozřejmě se hýbu. Občas si jdu zaběhat, někdy trénuji se starými pány. Když se ale necítím, zůstanu doma. Naštěstí mi to v Těšnovicích tolerují,“ culí se. „Důležitá je regenerace, odpočinek,“ přidává vážněji.

Mršťák si angažmá v Sokole náramně užívá. Mužstvo je delší dobu pohromadě, hraje pohledný kombinační fotbal. Žádný zanďour, pouhé nákopy, hurá styl. Nic takového.

„S kluky se známe, baví nás to. Víme, co od sebe čekat a když se daří, jde to i vidět,“ pochvaluje si.

Odchovanec Hulína už se fotbalem jenom baví. V bohaté kariéře toho zažil dost. Hrával třetí ligu za Spartak i Olomouc B, v Sigmě prožil skoro celou mládež.

V žácích nastupoval s bývalými reprezentanty Kováčem či Rozehnalem, později hrával s Gábou či Jindřichem Skácelem.

„V žácích se nám dařilo, stali jsme se mistry, ale tím, že kluci byli byli talentovaní a převyšovali nás, postupně nás roztrhali a je posunuli do vyšších ročníků,“ upozorňuje.

V Olomouci se pak dostal až do mužů. V třetiligové rezervě si však připsal jenom pár startů. Byl spíš náhradníkem, střídával, a jelikož chtěl hrávat, zamířil do Horek na Moravě. Po krátkém angažmá v Morkovicích chvíli působil i v Rakousku, pak se ale vrátil zpátky domů do Hulína.

Kromě fotbalu se věnoval i studiu. Stal se učitelem, nyní působí v Kroměříži na Obchodní akademii, kde učí matematiku, informatiku a tělocvik. „Každá generace má jiné přednosti, jiné hodnoty. Trošku se to mění, ale práce je pořád víceméně stejná,“ tvrdí.

Zatímco v minulosti se hrál fotbal téměř na každé vesnici a hráčů bylo dostatek, i kvůli pandemii koronaviru se členská základna smrskla, chybí fotbalisté, trenéři, funkcionáři či rozhodčí. „Všude mají problémy naplnit kádr, poskládat mančaft. I proto pořád hraje tolik starších kluků, protože nejsou lidi,“ ví dobře.

Na absence se v neděli doplatily i Kunovice, kterým s Těšnovicemi scházeli tři důležití hráči. Ti se místo mistrovského utkání dovolenkovali. Kompletní ale nebyli ani hosté z Kroměřížska, kteří si domů odvezli všechny body po přesvědčivé výhře 3:0.

„Bylo to klasické první utkání, trošku nervózní. Po letní přestávce jsme nevěděli do čeho jdeme. Do každého týmu většinou přijdou noví hráči. Naštěstí se nám podařilo dát první branku,“ uvedl Mršťák, autor vedoucího gólu.

„Zápas byl do šedesáté minuty vyrovnaný, po proměněné penaltě už ale domácí neměli sílu na nějaký zvrat. Závěr jsme si pohlídali,“ dodal.