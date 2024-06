První tutovku mu sice domácí brankář Pěnčík bravurně kryl, v 89. minutě ale zblízka uklidil balon do sítě a rozhodl nedělní šlágr 25. kola.

„Radost je obrovská,“ uvedl po zápase jeho hrdina.

„Nejen kvůli terénu, ale i těžkému soupeři to bylo strašně náročné utkání. Spíše by tomu slušela remíza, urvali jsme to však silou. Asi jsme nakonec vyhráli zaslouženě. Druhý poločas jsme byli lepší,“ míní.

Celkově ale moc šancí k vidění nebylo. Před slušnou návštěvou to byl spíše boj. „Šlo vidět, že je čelo tabulky strašně vyrovnané, že hrál první se čtvrtým. Bylo to o jednom momentu, gólu, který jsme dali my a byli šťastnější,“ líčí.

Radost hostů z Kroměřížska v závěru střetnutí neutnul ani zdvižený praporek domácího asistenta rozhodčího, který v 89. minutě signalizoval ofsajd. Delegovaný sudí Konečný měl ale na klíčovou situaci jiný názor a ukázal na střed hřiště.

„Nepochopím to,“ kroutil hlavou nejen Moravec. „Náš hráč střílí, domácí borec to vykopne z čáry a pomezní mává nesmyslný ofsajd. Naštěstí rozhodčí zachoval chladnou hlavu a branku spravedlivě uznal,“ oddechl si.

Moravec vystřelil Zdounkám výhru ve šlágru i postupovou naději

Gól platil, Zdounky v Uherském Ostrohu zvítězily 1:0 a ještě více zdramatizovaly boj o první místo tabulky, postup do I. A třídy.

„Před námi je poslední zápas. Neskládáme zbraně. Uvidíme, jak to nakonec dopadne,“ uvedl.

Zdroj: Libor Kopl

Zdounky půjdou do rozhodujícího finiše ze třetí pozice, s dvoubodovou ztrátou právě na vedoucí Uherský Ostroh. O jejich výhře v posledním kole doma s posledními Traplicemi nikdo nepochybuje. Otázka je, jak dopadne duel v Těmicích, kde Ořechov vyzve Uherský Ostroh, druhé Buchlovice jedou do Malenovic.

„Samozřejmě nás mrzí, že jsme poztráceli tolik bodů. Dvakrát jsme dostali branku v poslední minutě,“ štve Moravce.

I. B třída sk. C: Zdounky zdramatizovaly boj o čelo, Ořechov je až pátý

Postup Zdounky láká, I. A třída je pro klub velká motivace.

Čtyřiadvacetiletý odchovanec Hanácké Slavie se ale nikam nežene. Vyšší soutěž si zahrál v Kvasicích i Morkovicích, kvůli práci prodavače v jednom ze zlínských obchodních center nemá na fotbal tolik času.

„Dělám v Intersportu na Čepkově, na nějaké zápasy si musím brát i dovolenou,“ tvrdí.

Když nastoupí, patří k nejlepším. Moravec bojuje s Davidem Červenkou ze Lhoty a Martinem Zálešákem z Uherského Ostrohu o krále střelců. Letos už dal 22 branek, drží si skvělou střeleckou fazonu.

I když o něj stojí kluby z vyšších soutěží, budoucnost nechává otevřenou.