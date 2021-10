SKUPINA C - 11. kolo: Police - Bynina 1:3 (28. Žilinský - 38. Pobořil, 66. Pobořil, 72. Kuchařík), Branky - Krhová B 0:0, Kladeruby - Lhotka n. B. 2:5 (48. Vala, 83. Gerla - 8. Žniva, 25. Závada, 29. Burda, 51. Závada, 81. Závada).

SKUPINA C - 11. kolo: Žítková - Korytná 1:1 (71. Pouza - 5. Máčalík), Starý Hrozenkov - Bánov 1:5 (40. Mušuta - 6. Franc, 14. Beníček, 27. Mahdal, 37. Velecký, 56. Guryča), Rudice - Bystřice p. L. 4:0 (7. Hauerland, 67. Rubík, 69. Hauerland, 75. Rubík), Komňa - Přečkovice 2:4 (16. Lisoněk, 55. Mojžíšek - 21. Bezruč, 42. Klepš, 66. Hamouz, 82. Vrba), Drslavice - Suchá Loz 1:2 (79. Brulík - 76. Bujáček, 89. Pražan).

8. Lhota u Vs, 8 2 2 4 11:12 8

vsetín - 11. kolo: Hošťálková/Kateřinice B - Ústí 3:0 (8. Bětík, 62. Macík, 72. Mikšík), NH/VKK B - Střítež/Hrachovec B 1:2 (9. Orság - 20. Bajar, 81. Staskevič), Leskovec - Hutisko 2:3 (48. z pen. Vlha, 52. Jakeš - 6. Slovák, 14. Slovák, 64. Křenek), Zubří - Horní Bečva 1:0 (52. Krupa), Valašská Bystřice - Lhota u Vs. 2:1 (29. Vašut, 86. Labaj - 90+2. z pen. Zgarba), Huslenky - Zašová 1:2 (87. Brhlík - 45. vl. Tydlačka, 83. z pen. Trtík).

5. FC Slovácko C 10 6 0 4 23:15 18

uherské hradiště - 11. kolo: Březolupy - Záhorovice 1:1 (85. Blaha - 61. Kročil), Babice - Nedakonice 0:2 (16. Sedlařík, 42. Sedlařík), Huštěnovice - Jarošov 2:0 (29. Trňák, 38. Ošívka), Prakšice - Havřice 3:1 (3. Kočica, 9. Dynka, 83. z pen. Dynka - 34. Rachůnek), Nezdenice - FC Slovácko C 3:2 (10. Adámek, 35. Adámek, 45. Uličník - 26. Šilhavý, 67. Perůtka), Strání B - Březová 1:0 (46. Tóth), Kněžpole - Bílovice 1:0 (49. Hančík).

SKUPINA C - 11. kolo: Malenovice - O. N. Ves 2:1 (63. z pen. Kostka, 84. Páleníček - 30. Szabo), Velký Ořechov - Jankovice 2:1 (9. Bača, 66. Kadlčík - 11. Večeřa), Vlčnov - Zborovice 0:8 (3. Hanus, 12. Gröpl, 40. Kojetský, 44. Macák, 60. Šprňa, 63. Hanus, 70. Macák, 81. Jičínský), Slavkov - Staré Město 2:1 (32. z pen. Janků, 39. Janků - 47. Sonntag), Ořechov - Topolná 6:1 (46. Kolařík, 52. Durna, 57. Kolařík, 61. Malůš, 75. Červinka, 86. Červinka - 60. Dohnal), Zdounky - Uh. Ostroh 5:1 (23. Karlík, 47. Karlík, 55. z pen. Karlík, 58. Klabal, 82. Mozga - 86. Kozumplík), Tlumačov - Polešovice odl. na 7. 11.

