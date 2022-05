„ Osobně mě to velmi mrzí, protože Osvětimany mám ze Žádovic, kde bydlím, ze všech soupeřů nejblíž. Celou dobu, co jsem v Koryčanech, jsem se na zápas těšil, nakonec to dopadlo jak asi nemělo. Nemám podobné věci rád, opravdu ale nebylo zbytí,“ říká trenér Koryčan Karel Rotter.

„Musíme se soupeři omluvit, ale jiné východisko nebylo. Nemáme dorost, už tak by hrál vedoucí mužstva a náhradní gólman. Nemělo by to smysl. Nebavilo by to nás ani je,“ míní bývalý brankář a rozhodčí.

Jeho angažmá v Koryčanech zatím provází smůle a trable s hráči. „Po minulém týdnu, kdy jsme měli kupu zraněných, se k nim přidali další tři kluci s horečkami. Čekali jsme, jestli se jejich stav nezlepší. Když jsme v sobotu dopoledne zjistili, že nás do Osvětiman pojede devět a to ještě všichni z toho nejsou zcela fit, museli jsme soupeři zavolat, že na utkání nepřijedeme,“ uvedl.

„Vím, že je to naše ostuda a že prohrajeme kontumačně a zaplatíme pokutu, ale nic jiného se dělat nedalo. Snad se ve větším počtu sejdeme př dalších zápasech. Naše situace opravdu není jednoduchá,“ tvrdí Rotter.

Vedoucímu týmu tabulky nezbývalo než zprávu z hostujícího tábora přijmout a respektovat.

„Krásná slunečná sobota, čekali jsme třaskavé derby proti Koryčanům, které bývá vždy vyhrocené a těšili jsme se všichni na zápas. Bohužel tři hodiny před utkáním jsme se dozvěděli, že soupeř nedojede, pro údajný nízký počet hráčů. Nevím, jestli se nás ty týmy spíše nebojí, letos je to třetí utkání, které vyhrajeme kontumačně,“ připomíná náhradní brankář Osvětiman Vojtěch Kučera, jenž měl v sobotu nastoupit zase na hrotu útoku.

Zatímco Těšnovice a Koryčany na utkání vůbec nedorazily, Kunovice na podzim nastoupily v devíti lidech, ale duel byl po dvaceti minutách za stavu 0:2 pro hosty předčasně ukončen.

Osvětimany mají pro rivala pochopení. Podle nich se ale dají věci řešit i jinak. „Nás také nebývá dvacet, vždyť v minulém důležitém utkání proti Hluku za nás hrál trenér, dále brankář, který už s námi dva roky nechytá, ale zápas jsme odehráli se ctí a nakonec uhráli i velmi cenný bod a takový zápas poté potěší ještě více,“ říká Kučera.

„Také v tomhle utkání jsme měli mít na lavičce jediného náhradníka a to právě zmiňovaného bývalého brankáře, který hrál minulý týden v základu,“ dodává.

Fotbalisté Osvětiman tak potáhli šňůru neporazitelnosti na jednadvacet utkání a jsou velmi blízko vítězství v krajské soutěži.